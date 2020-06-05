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Ege'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

İZMİR HABERLERİ  | 05.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

Ege'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 18 yaş altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde güneşli havanın tadını çıkardı.

İzmir'de Kovid-19 önlemleri çerçevesinde haftada iki gün 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen 18 yaş altı çocuklar ve gençler, sıcak havanın da etkisiyle park ve bahçelere koştu.

Özellikle aileleriyle parklarda vakit geçiren çocuklar, gönüllerince eğlenip, arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Gençler de arkadaşlarıyla kısıtlamadan muaf tutuldukları saatleri bisiklete binerek ve basketbol oynayarak değerlendirdi.

Kentteki park ve oyun alanları çocuk sesleriyle yankılanırken, çocukların büyük çoğunluğunun maske takarak sokağa çıktığı görüldü.

- Manisa

Manisa'da da çocuklar, kendilerine tanınan sürede kentin işlek cadde, meydan ve parklarında yoğunluk oluşturdu.

Hafif yağışa rağmen aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, başta Fatih Parkı. Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Ulupark'ı ziyaret etti.

- Aydın

Aydın'da ise dışarı çıkan çocuklar parklarda vakit geçirip eğlendi.

Atatürk Kent Meydanı'nda bisiklet sürüp paten kayan çocukların bazıları parkta aileleriyle vakit geçirdi.

- Uşak

Uşak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuk ve gençler yeniden dışarı çıktı.

Aileleriyle parklara giden çocuklar, güneşli havanın tadını çıkardı. Çocuklar parklarda eğlenceli vakit geçirirken, bisiklete binip, top oynadı.

Arkadaşlarıyla bir araya gelen gençlerin ise kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi'nde yürüyüş yaptığı gözlemlendi.

- Denizli

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması geçici süreliğine kaldırılan 18 yaş ve altındaki çocuk ve gençler yeniden sokağa çıktı.

Aileleri ile dışarı çıkan çocuklar, parklar ve bahçelerde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oyun oynadılar.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında arkadaşlarıyla bir araya gelen gençler de Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyüş yaptı.

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