Ege'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Uşak, Denizli ve Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 18 yaş altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde güneşli havanın tadını çıkardı.

İzmir'de Kovid-19 önlemleri çerçevesinde haftada iki gün 14.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen 18 yaş altı çocuklar ve gençler, sıcak havanın da etkisiyle park ve bahçelere koştu.

Özellikle aileleriyle parklarda vakit geçiren çocuklar, gönüllerince eğlenip, arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

Gençler de arkadaşlarıyla kısıtlamadan muaf tutuldukları saatleri bisiklete binerek ve basketbol oynayarak değerlendirdi.

Kentteki park ve oyun alanları çocuk sesleriyle yankılanırken, çocukların büyük çoğunluğunun maske takarak sokağa çıktığı görüldü.

- Manisa

Manisa'da da çocuklar, kendilerine tanınan sürede kentin işlek cadde, meydan ve parklarında yoğunluk oluşturdu.

Hafif yağışa rağmen aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, başta Fatih Parkı. Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Ulupark'ı ziyaret etti.