Ege’de hastalara yönelik akıllı monitörler kullanılmaya başlandı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinin teknik alt yapısının güçlendirilmesi ve güncellenmesi amacıyla adeta seferberlik başlatan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastaların kan basıncı, kalp atım hızı, kan oksijen doygunluğu gibi birçok veriyi hasta dosyasına elektronik ortamda aktarabilen hasta başı 220 akıllı monitörü EÜTF Hastanesine kazandırdı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın, EÜFT Hastanesinin teknik alt yapısının güçlendirilmesi ve güncellenmesine yönelik başlattığı yatırım seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Hastaların kan basıncı, kalp atım hızı ve kan oksijen doygunluğu gibi birçok veriyi hasta dosyasına elektronik ortamda aktarabilen hasta başı 220 akıllı monitörü hastaneye kazandıran Rektör Budak, yatırımların devam edeceğini söyledi.

“Sağlık hizmeti kalitesi her geçen gün artıyor”

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası anlamda farklı alanlarda referans merkezi haline gelen EÜTF’nin sağlık hizmeti kalitesinin her geçen gün arttığını söyleyen Rektör Budak, “Donanımlı akademik kadromuz ve güçlü sağlık ordumuzla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Üniversite hastanemizin neredeyse tüm kliniklerinin, yıllardır yenilenmeyen alt yapısını, güncel teknolojiyi de yakından takip ederek yeniledik. Gücümüze güç katan bu yenileme ve güncellemeler, hem daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesini hem de akademik çalışmalara önemli katkılar sağladı. Hali hazırda devam eden çalışmalara, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilerini ekliyoruz. Yeni teknolojileri dünyayla aynı zamanda kullanarak üniversite hastanemizi daha güçlü kılıyoruz. Önümüzdeki süreçte de sağlık alanındaki yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.