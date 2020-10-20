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Ege’de hastalara yönelik akıllı monitörler kullanılmaya başlandı

İZMİR HABERLERİ  | 20.10.2020 09:42 | Son Güncelleme

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinin teknik alt yapısının güçlendirilmesi ve güncellenmesi amacıyla adeta seferberlik başlatan EÜ Rektörü Prof.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinin teknik alt yapısının güçlendirilmesi ve güncellenmesi amacıyla adeta seferberlik başlatan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastaların kan basıncı, kalp atım hızı, kan oksijen doygunluğu gibi birçok veriyi hasta dosyasına elektronik ortamda aktarabilen hasta başı 220 akıllı monitörü EÜTF Hastanesine kazandırdı.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın, EÜFT Hastanesinin teknik alt yapısının güçlendirilmesi ve güncellenmesine yönelik başlattığı yatırım seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Hastaların kan basıncı, kalp atım hızı ve kan oksijen doygunluğu gibi birçok veriyi hasta dosyasına elektronik ortamda aktarabilen hasta başı 220 akıllı monitörü hastaneye kazandıran Rektör Budak, yatırımların devam edeceğini söyledi.

“Sağlık hizmeti kalitesi her geçen gün artıyor”
Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası anlamda farklı alanlarda referans merkezi haline gelen EÜTF’nin sağlık hizmeti kalitesinin her geçen gün arttığını söyleyen Rektör Budak, “Donanımlı akademik kadromuz ve güçlü sağlık ordumuzla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Üniversite hastanemizin neredeyse tüm kliniklerinin, yıllardır yenilenmeyen alt yapısını, güncel teknolojiyi de yakından takip ederek yeniledik. Gücümüze güç katan bu yenileme ve güncellemeler, hem daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesini hem de akademik çalışmalara önemli katkılar sağladı. Hali hazırda devam eden çalışmalara, ihtiyaçlar doğrultusunda yenilerini ekliyoruz. Yeni teknolojileri dünyayla aynı zamanda kullanarak üniversite hastanemizi daha güçlü kılıyoruz. Önümüzdeki süreçte de sağlık alanındaki yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

Wi-Fi aracılığıyla aktarıyor
Hasta başı vital monitör olarak kabul edilen cihazların 156’sının kliniklerde kullanılmaya başlandığını dile getiren EÜTF Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sezgin Ulukaya, “Hastaların sık değerlendirildiği ünitelerde hasta başında, kan basıncı, kalp atım hızı, vücut sıcaklığı ve kan doygunluğu gibi verilerin ölçümünü yapmayı sağlayan cihaz, kaydettiği bilgileri, hastanın elektronik dosyasına Wi-Fi aracılığıyla aktarıyor. Hemşire ve hekimin bu anlamda iş yükünü azaltan cihaz, hastanın bilgilerini elle yapılana göre daha hızlı ve güvenli şekilde elde edip kaydediyor. Hasta bilgilerinin daha iyi izlenmesini ve saklanmasını sağlayan sistem, isteğe bağlı olarak kan hemoglobin düzeyinin sürekli ölçümü, dolaşım dengesi, beyin oksijen satürasyonu, beyin elektriksel aktivitesi takibi gibi farklı fonksiyonlarından yararlanılabiliyor. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkür ediyorum” dedi.

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