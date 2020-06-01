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Ege'de normalleşme süreciyle kentler hareketlendi

İZMİR HABERLERİ  | 01.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Ege'de normalleşme süreciyle kentler hareketlendi

DENİZLİ (AA) - Denizli, Manisa ve Aydın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapanan birçok iş yeri ve mekan, kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde yeniden açıldı.

Bölgede haftanın ilk gününde trafikte de hareketlilik gözlendi.

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı çevresindeki cadde ve sokaklarda hareketlilik yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme adımları ile bölgedeki kafe, restoran gibi işletmelerin de açılmasıyla şehrin birçok noktasında hareketlilik yaşandı.

Sokağa çıkanlar maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet ederken, restoranların girişinde müşterilerin ateş ölçümü yapıldı.

Polis ekipleri de dışarıya maskesiz çıkılmaması konusunda sık sık uyarı yaptı.

- Manisa

Manisa'da da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde kentte geçici olarak kısıtlanan sektörler faaliyetlerine başladı.

İş yerlerinde çalışanların hijyen kurallarına dikkat ettiği, kıraathane, lokanta ve kafeterya gibi yerlerde ise gelen müşteriler tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle trafiğe kapatılan Mustafa Kemal Paşa Caddesi yeniden açıldı. Kentin işlek sokak ve caddelerinde ise hareketlilik yaşandı.

Öte yandan maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı kentte, vatandaşlar da bu kurala uydu. Güvenlik güçleri şehrin işlek noktalarında denetimlerini sürdürürken, vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.

Şehirlerarası otobüs seferlerinde kısıtlama öncesi her gün binlerce yolcunun taşındığı Manisa-İzmir hattında, seyahat yeniden başladı. Yolcular ateşleri ölçülerek otobüslere alınırken, araçlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, üyelerinden yeni dönemdeki kurallara uymalarını isteyerek, müşterilerin işletmeye maskeyle alınacağını, masalar arasının en az bir metre olacağını vurguladı.

Manisa Lokantacılar, Kebapçılar, Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül de hijyen konusuna her zamankinden daha büyük önem vereceklerini dile getirek, 75 gün sonra müşterileriyle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

- Aydın

Aydın'da ise kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde havanın yağışlı olmasından dolayı cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşmadı.

Kentin önemli noktalarından Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü. Yeniden açılan kıraathane ve lokantalarda da vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdu.

- Uşak

Kontrollü normal hayata dönüşün ilk gününde kentte geçici olarak kapanan işletmeler faaliyetlerine başladı. İş yerlerinde çalışanların hijyen kurallarına dikkat ederken, kıraathane, lokanta ve kafeterya gibi yerlerde ise gelen müşteriler tarafından sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle kontrollü girişlerin yapıldığı İsmet Paşa Caddesi'ndeki bariyerler de kaldırıldı. Kentin işlek sokak ve caddelerinde ise hareketlilik yaşandı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı kentte, vatandaşların bu kurala uyduğu görüldü. Güvenlik güçleri şehrin işlek noktalarında denetimlerini sürdürürken, vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılıyor.

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