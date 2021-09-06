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Ege'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

06.09.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

AYDIN/DENİZLİ/UŞAK/MANİSA (AA) - Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa'da, yeni eğitim öğretim yılı Kovid-19 tedbirleri kapsamında haftada 5 gün yüz yüze olacak şekilde başladı.

Uşak'ta eğitim öğretim yılının başlamasıyla 60 bin 81 öğrenci dersbaşı yaptı. Sabahın erken saatlerinde okullara gelen öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri gözetilerek sınıflara alındı. Ailelerin okullara girişlerine izin verilmedi.

- Denizli'de 183 bin 757 öğrenci okula başladı

Denizli'de Kovid-19 tedbirleri alınarak hazırlıkların tamamlandığı okullarda yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı. Kentte 797 okulda 183 bin 757 öğrenci okulla buluştu.

Öğrenciler Saadet Erikoğlu İlkokulunda, salgın kurallarına uyarak bahçede toplandı. Veliler okul bahçesine alınmazken, öğrenciler görevliler gözetiminde sınıflarına götürüldü.

- Manisa'da yaklaşık 250 bin öğrenci okulla buluştu

Manisa'daki 1128 okulda 249 bin 700 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ndeki tedbirler altında okulla buluştu.

Gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra sınıflara giden öğrenciler, ilk ders zilinin ardından öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı.

Aydın'da da 853 okulda 177 bin 490 öğrenci dersbaşı yaptı. Öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınıflara alındı.

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