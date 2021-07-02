YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ege'deki oteller bayrama "dolu dolu" giriyor

Ege'deki oteller bayrama "dolu dolu" giriyor

02.07.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler: - "Yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranı var. Turizmcinin beklentisi karşılanacak gibi gözüküyor. Sadece temmuzda değil, ağustos ayında da rakamlarımız çok iyi"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki kısıtlamaların kalkmasıyla hareketliliğin yaşandığı Ege'deki oteller, Kurban Bayramı rezervasyonlarıyla yaklaşık yüzde 90 doluluğa ulaştı.

Salgın nedeniyle zor günlerden geçen turizm sektörü, hem aşılanmanın artması hem de vaka sayılarının düşmesiyle yeniden hareketlendi. İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının başlamasıyla otellerde rezervasyon için telefonlar çalmaya başladı.

Çanakkale'den Muğla'ya uzanan Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından olan Ege kıyılarındaki oteller de bayrama dolu girecek.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, AA muhabirine, 17 günlük tam kapanma sonrasında vaka sayılarının düştüğünü, sektörde hareketliliğin başladığını söyledi.

İç pazarda yaşanan rezervasyon hareketliliğinin 2019 rakamlarını geride bıraktığını dile getiren İşler, sezonu salgın sürecinin getirdiği olumsuzlukları telafi edecek şekilde kapatmak istediklerini bildirdi.

Ramazan Bayramı'nı salgın tedbirleri kapsamında kapalı geçirdiklerini anımsatan İşler, "Şimdi Kurban Bayramı'nda turizmci ve vatandaş bunun acısını çıkartıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı birleşince 11 günlük bir tatil yapıyor. Şu anda tesislerin çoğu doldu. Çok ciddi bir talep var. Yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranına ulaştık. Turizmcinin beklentisi karşılanacak gibi gözüküyor. Sadece temmuzda değil, ağustos ayında da rakamlarımız çok iyi." diye konuştu.

- Alman ve Rus turistlerin etkisi

Rusya'dan uçuşların açılması ve Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırmasının yabancı turist hareketliliğini de artıracağını anlatan İşler, sektörün eski günlerine hızla dönmeye başladığını, amaçlarının sezonu uzatmak olduğunu ifade etti.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamasının ardından ilçedeki otellerde rezervasyonların hareketlendiğini belirtti.

Belge, "Ramazan Bayramı'nı kaçıran vatandaşlarımız Kurban Bayramı için yerini ayırttı. Şu anda ilçedeki otellerin doluluk oranı yüzde 90-95 seviyesinde. Rezervasyon yapmak isteyenler elini çabuk tutsun. Fazla yerimiz kalmadı." dedi.

Çeşme'ye yurt dışından da talep gelmeye başladığına dikkati çeken Belge, yabancı pazarda hedefin 2019'u geride bırakmak olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada'da rekor sıcaklık! Köyün tamamına yakını yandı: Geriye bir şey kalmadıKanada'da rekor sıcaklık! Köyün tamamına yakını yandı: Geriye bir şey kalmadı
PARTNER30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!
İzmir'de bağ evinde 32 sığınmacı yakalandıİzmir'de bağ evinde 32 sığınmacı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

İzmir Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cuma

İmsak
03:56
Sabah
05:45
Öğle
13:20
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.