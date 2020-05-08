"EgeDers Canlı" mobil uygulaması kullanıma sunuldu

Korona virüsü salgını sürecinde uzaktan eğitim sürecini başarı ile yöneten Ege Üniversitesi (EÜ), çalışmalarına bir yenisi daha ekledi. Ege Üniversitesi, öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak Android ve IOS platformlarına uyumlu "EgeDers Canlı" mobil uygulamasını kullanıma sundu.

Ege Üniversitesi (EÜ), korona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim sürecine devam ederken, yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Üniversite bu kapsamda, Android ve IOS platformlarına uyumlu "EgeDers Canlı" mobil uygulamasını kullanıma sundu.

"EgeDers Canlı" mobil uygulamasının öğrencilere önemli katkı sağlayacağını söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Korona virüsü sürecinde uzaktan eğitim konusunda başarılı uygulamalar gerçekleştiren üniversitemizde, Android ve IOS platformlarına uyumlu ‘EgeDers CanlıMobil’ uygulamamızı kullanıma sunduk. Covid-19 küresel salgını sürecinde üniversitemizde tüm fakülteler, enstitüler ve yüksekokullardaki eğitim faaliyetleri, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin koordinasyonunda senkron ve asenkron olarak yürütülüyor. Senkron dersler, öğretim üyesi ve öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini eş zamanlı ve dinamik bir şekilde sürdürebildiği canlı ders platformumuz EGEDERS üzerinden gerçekleştiriliyor. Asenkron dersler, öğretim üyelerimizin zamandan bağımsız olarak ilgili sistemler üzerinden öğrencilere sundukları video, pdf, doc, ppt, xls, video link v.b. eğitim-öğretim materyalleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu uygulamada, öğrencilerimize sunulan eğitim materyallerinin yanı sıra öğretim elemanlarımızın da asenkron eğitimlerden yararlanması sağlanıyor" dedi.

Budak, "Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin koordinasyonunda 13 bin 45 asenkron dersi uzaktan öğretimle yürüttük. 4 bin 300 canlı ders oturumu gerçekleştirildi; ayrıca uzaktan eğitim platformumuz olan EGEDERS aracılığı ile 12 bin 389 ödev ve bu ödevlere öğrencilerimiz tarafından 152 bin 191 dosya, 11 bin 505 çevrim içi metin gönderildi. Tüm eğitmenlerin farklı yapıdaki ödev ve online sınav uygulamalarını gerçekleştirmelerine olanak sağlayan platformumuzda, 10 bin 649 öğrencinin katılımı ile toplam 892 sınavı başarıyla yaptık" şeklinde konuştu.