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EGEİD dünya pazarındaki şirketlerle aracısız görüşecek

MANİSA HABERLERİ  | 16.06.2020 10:17 | Son Güncelleme

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, başlattıkları ’Ege’de ihracat seferberliği’ kapsamında ihracatçı firmaların dünya pazarındaki şirketlerle aracısız görüşmelerini sağlayarak danışmanlar aracılığıyla ihracata olumlu bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu yaptığı açıklamada, "EGEİD olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde sanayi kuruluşlarımızın boş kapasitelerini kullanmak amacıyla ihracat yapmalarını ya da yaptıkları ihracatın arttırılması amacıyla yeni bir hizmete başlıyoruz.

EGEİD dünya pazarındaki şirketlerle aracısız görüşecek

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, başlattıkları ’Ege’de ihracat seferberliği’ kapsamında ihracatçı firmaların dünya pazarındaki şirketlerle aracısız görüşmelerini sağlayarak danışmanlar aracılığıyla ihracata olumlu bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu yaptığı açıklamada, "EGEİD olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde sanayi kuruluşlarımızın boş kapasitelerini kullanmak amacıyla ihracat yapmalarını ya da yaptıkları ihracatın arttırılması amacıyla yeni bir hizmete başlıyoruz. Adını ’Ege’de ihracat seferberliği’ olarak belirlediğimiz bu hizmette danışmanlarımız üretim yapan yada ihracat yapmak isteyen herkese danışmanlık hizmeti verecekler. Yurt dışındaki binlerce şirketle alanları doğrultusunda direk iletişime geçilerek başlayacak süreç kısa vadede ihracata olumlu yönde ivme kazandıracağına inanıyoruz." dedi.
EGEİD dış yatırım ve pazarlama direktörü ve Manisa ilinin tek Akredite KOBİ Danışmanı Cenk Tülemek ise yaptığı açıklamada, "33 yıllık iş hayatımda çalıştığım üst düzey şirketlerde üstlendiğim orta ve üst seviye yöneticilik görevlerinde elde ettiğim tecrübelerimi EGEİD çatısı altında üreticilerimiz ile yapacağımız görüşmeler sonrasında ihraç edilmesi planlanan ürünün ihracat yapılacağı en uygun ülke sıralamasının belirlenmesi ve o ülkelerde faaliyet gösteren potansiyel alıcı şirketlerin isimlerini, web adreslerini, iletişim bilgilerini ve irtibat kişilerini içeren bir rapor teslim ederek, ihracat yolcuğunun en önemli aşaması olan hedef müşteri bulma aşamasının geçilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Üyesi olarak kullandığımız veri tabanı tüm dünyadaki ticaret bakanlıklarının desteklediği bir data programıdır. Bu imkanları bölgemiz için sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını dileriz." diye konuştu.

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Akhisar
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