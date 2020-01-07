EGEİD, KKTC’ye ihracat için Başbakanla görüşecek

Bünyesinde 28 iş kolundan faaliyet alanı bulunan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) pazarları yerinde incelemek için iş seyahatlerine devam ediyor. EGEİD 10 Ocak Cuma günü ticari iş görüşmeleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giderek başta başbakan olmak üzere birçok görüşme yapacak.

İş gezisi hakkında açıklama yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, “KKTC bizim için ticari sahadan ötesidir. Gerek toplumun kaygıları, gerek kader birliğimiz, gerek 7 düvelin üzerinde yaptığı planları bertaraf etmek için bizler durumdan vazife çıkarıyor, karınca kararınca tarafımızı belirlemek-ülkemizin ve yavru vatanımızın elinden tutmaya gidiyoruz. Bizler ülkemizin ticaret sahasını genişletmek, milletimizin ekonomik imkanlarını çoğaltmak adına sınırları zorlamaya kararlıyız. Doğu Akdeniz cenderesinde yavru vatanımıza ve ana vatanımıza nefes vermek, ticari yüke omuz vermek adına çıktığımız bu seferde KKTC’nin haklı davasında sivil toplum kuruluşlarının dikkatini bölgeye çekmeyi amaçlamaktayız. Kurulduğumuz günden bu yana pazarın küçüklüğüyle büyüklüğüyle değil her pazar bizim pazarımızdır ilkesiyle çalışıyoruz. Şimdiye kadar Panama, Almanya, İtalya ve Yunanistan pazarlarında görüşmelerde bulunduk. Güzel ve faydalı işlere imza attık. Bu yaptığımız görüşmelerde hem ülkeyi tanıyoruz hem de pazarlara ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu sefer de bizim için manevi değeri de olan yavru vatanımızı ziyaret edeceğiz. Dolu dolu bir iş gezisi olacak. KKTC’de 2016 yılında yapılan araba fabrikasıyla başlayacak programımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’i Başbakanı Sayın Ersin Tatar’ı ziyaret ederek devam edeceğiz. Türk-Kıbrıs Ticaret Odası, Güzelyurt Belediye Başkanımızı ve Manisamıza emekleri geçen Sayın Asil Nadir ile görüşmeler yapacağız. Pazarların küçüklüğüyle büyüklüğüyle ilgilenmeden her pazar bir network diyerek elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Gayret bizden, yardım ve kolaylık yüce Allah’tandır. Sloganımız belli: ihracatla büyüyeceğiz.” dedi.