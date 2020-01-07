YURTHABER
  4. EGEİD, KKTC’ye ihracat için Başbakanla görüşecek

EGEİD, KKTC’ye ihracat için Başbakanla görüşecek

MANİSA HABERLERİ  | 07.01.2020 11:31 | Son Güncelleme

Bünyesinde 28 iş kolundan faaliyet alanı bulunan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) pazarları yerinde incelemek için iş seyahatlerine devam ediyor.

EGEİD, KKTC’ye ihracat için Başbakanla görüşecek

Bünyesinde 28 iş kolundan faaliyet alanı bulunan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) pazarları yerinde incelemek için iş seyahatlerine devam ediyor. EGEİD 10 Ocak Cuma günü ticari iş görüşmeleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giderek başta başbakan olmak üzere birçok görüşme yapacak.
İş gezisi hakkında açıklama yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, “KKTC bizim için ticari sahadan ötesidir. Gerek toplumun kaygıları, gerek kader birliğimiz, gerek 7 düvelin üzerinde yaptığı planları bertaraf etmek için bizler durumdan vazife çıkarıyor, karınca kararınca tarafımızı belirlemek-ülkemizin ve yavru vatanımızın elinden tutmaya gidiyoruz. Bizler ülkemizin ticaret sahasını genişletmek, milletimizin ekonomik imkanlarını çoğaltmak adına sınırları zorlamaya kararlıyız. Doğu Akdeniz cenderesinde yavru vatanımıza ve ana vatanımıza nefes vermek, ticari yüke omuz vermek adına çıktığımız bu seferde KKTC’nin haklı davasında sivil toplum kuruluşlarının dikkatini bölgeye çekmeyi amaçlamaktayız. Kurulduğumuz günden bu yana pazarın küçüklüğüyle büyüklüğüyle değil her pazar bizim pazarımızdır ilkesiyle çalışıyoruz. Şimdiye kadar Panama, Almanya, İtalya ve Yunanistan pazarlarında görüşmelerde bulunduk. Güzel ve faydalı işlere imza attık. Bu yaptığımız görüşmelerde hem ülkeyi tanıyoruz hem de pazarlara ürünlerimizi tanıtıyoruz. Bu sefer de bizim için manevi değeri de olan yavru vatanımızı ziyaret edeceğiz. Dolu dolu bir iş gezisi olacak. KKTC’de 2016 yılında yapılan araba fabrikasıyla başlayacak programımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’i Başbakanı Sayın Ersin Tatar’ı ziyaret ederek devam edeceğiz. Türk-Kıbrıs Ticaret Odası, Güzelyurt Belediye Başkanımızı ve Manisamıza emekleri geçen Sayın Asil Nadir ile görüşmeler yapacağız. Pazarların küçüklüğüyle büyüklüğüyle ilgilenmeden her pazar bir network diyerek elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Gayret bizden, yardım ve kolaylık yüce Allah’tandır. Sloganımız belli: ihracatla büyüyeceğiz.” dedi.

Hedef 3 senede 20 ülke pazarına ulaşmak
EGEİD Dış Pazar ve fuarlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Aras Güzgülü ise şunları söyledi: “Sayın başkanımız Ayberk Aloğlu’nun dediği gibi pazar ayrımı yapmadan tüm fuar ve pazarları araştırıyor üzerinde dersimizi iyi çalışıyoruz. Geçen sene 4 ülkeyi dernek binamızda ağırladık, ürünlerimizi tanıttık. Bu sene içerinde en az 5 ülke de fuar ve ikili iş görüşmesi yapacağız. Çok şükür elimiz boş dönmüyoruz çünkü Avrupa’nın kalitesinin çok üstünde imalat yapıyoruz. Hedefimiz 3 senede 20 ülkenin pazarına nüfuz etmek.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
Yumurtada toptan satışta KDV indirimi sevindirdiYumurtada toptan satışta KDV indirimi sevindirdi
Yunusemreli tekvandocular madalyaları topladıYunusemreli tekvandocular madalyaları topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Yeni Malatyaspor altyapısı Antalya’da güç depoluyor

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

İnternetten ulaştığı doktora gitti, 11 yıllık çocuk hasreti akupunktur tedavisiyle son buldu

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Milas bir Kore gazisini daha kaybetti

Milas bir Kore gazisini daha kaybetti

Manisa Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:21
İkindi
15:50
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Manisa Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Ada Eczanesi
Merkez
Gülen Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Yeni Dutlulu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Manisa'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Manisa'da ağaca çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Salihli açık oto pazarı dolup taşıyor

Salihli açık oto pazarı dolup taşıyor

Salihli’deki ikinci el eşya pazarına büyük ilgi

Salihli’deki ikinci el eşya pazarına büyük ilgi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.