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EGEİD üyeleri üretimlerine tam kapasite başladı

MANİSA HABERLERİ  | 01.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

Bir çok faaliyet alanında üretim yapan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyeleri 1 Haziran yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla üretimlerini tam kapasiteye çıkardı.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de normalleşme adımları atılmaya başladı.

EGEİD üyeleri üretimlerine tam kapasite başladı

Bir çok faaliyet alanında üretim yapan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) üyeleri 1 Haziran yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla üretimlerini tam kapasiteye çıkardı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de normalleşme adımları atılmaya başladı. Kademeli olarak başlayan normalleşme süreciyle birlikte ihracatçı firmalar da tam kapasite üretime başladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Yaklaşık 3 aydır dünyamızı saran malum hastalık Covid-19 ile girdiğimiz mücadelenin gerekli tedbirler alındıktan sonra sonuna gelmeye hazırlandığımız bugünlerde bizde tedbirlerimizi alarak üretimlerimize hız kazandırdık. Bu hastalık boyunca kimi meslek üyelerimiz üretimlerini durdurmuştu. Üretimi durduran meslek gruplarımız 1 Haziran yeni normalleşme süreciyle birlikte üretimlerine başlamış bulunmaktadır. İç ve dış piyasa için her türlü ürün tedariki sağlamak için yine tezgahlarımızın başına geçtik. Halkımızın bu süreçte de sağduyulu ve sorumluluk bilinci dahilinde davranacağından şüphemiz yok. Doğru ve yerinde tedbirler alarak bu süreci diğer ülkelere göre daha sıkıntısız atlatmamıza vesile olan başta temizlik görevlisinden, doktoruna kadar tüm sağlık personelimize ve ayrıca tüm devlet görevlilerimize şükranlarımızı sunarız." dedi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
17:07
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Çınarlı Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Gülşah Eczanesi
Akhisar
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