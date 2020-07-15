Egeli 419 hekim şifa dağıtacak

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesindeki eğitimlerini tamamlayan 419 hekim mezuniyet heyecanı yaşadı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanında şifa dağıtacak Egeli hekimler, Hipokrat Andı ile mesleğe ilk adımlarını attı. Pandemi nedeniyle yalnızca öğrenciler ve öğretim üyelerinin katıldığı tören, aileler için internet ortamında canlı olarak yayınlandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 60. Dönem Mezuniyet Töreni, Ege Kampüs Tören Şölen Alanında düzenlendi. Törene Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, dekan ve başhekim yardımcıları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında yalnızca öğrenciler ve öğretim üyelerinin yer aldığı tören, aileler için www.youtube.com aracılığı ile “Ege Tıp EMEDA” sayfası üzerinden canlı olarak yayınlandı. “Uzun ve zorlu yolu başarıyla yürüdünüz”

Türkiye’ye 419 hekim kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürgün, mezunlara seslendi. Egeli genç hekimlerin uzun ve zorlu bir yolu başarıyla yürüdüklerini hatırlatan Prof. Dr. Gürgün, “Sizleri yetiştiren ve doktor olmanızdaki en büyük destekçileriniz olan değerli ailelerinizi salgın nedeniyle törenimize maalesef davet edemedik. Gösterdikleri anlayıştan ötürü kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Pandemi sürecinde biz sağlık çalışanlarına çok önemli görev ve sorumluluklar düştü. Korona savaşında en ön cephede sağlık ordusu görev aldı, kendilerinin ve ailelerinin canı pahasına savaştı ve mücadele etmeye de devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız aylarca evlerine gidemedi, çocuklarını göremedi, onlara sarılamadı” dedi.

“Pandemide iyi bir sınav verdik”

EÜ’nün pandemi sürecinde iyi bir sınav verdiğine değinen Dekan Prof. Dr. Gürgün, “Pandemi seyrinde fakültemiz ve hastanemiz gerek sağlık hizmeti alanında gerekse eğitimde çok iyi bir sınav verdi ve büyük bir başarıya imza attı. Verdiğimiz mücadele; hocalarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın olağanüstü gayreti, Rektörümüz Necdet Budak hocamız tarafından sağlanan malzeme, ekipman ve sağlık personeli desteği ile sağlık alanında ülkemizin en başarılı fakültelerinden biri olduğumuzu gösterdi” diye konuştu. “Hastalarınızı ailenizden biri gibi düşünün”

Pandemi döneminin hekimliğe yeni adım atan meslektaşları açısından ders çıkarılacak örneklerle dolu olduğunu söyleyen Dekan Prof. Dr. Gürgün, “Hekimlik üstün çalışma istek ve azmine sahip kişilerin seçtiği bir meslektir. İçinde her zaman karşılıksız yardım etme duygusu barındırır. Bu duygular ve yapılan işler gece-gündüz, özel günler demeksizin devam eder. Bu denli kutsal olan bu meslekte hastalarla güçlü duygusal bir bağ kurabilmek çok önemlidir. Çünkü hastalarımız, en zayıf zamanlarındadır ve sizlerden çok şey beklemektedir. Hastalarınızı kendinizden ve ailenizden biri gibi düşünün. Hastanın duygularına, ihtiyaç ve isteklerine özellikle de son isteklerine önem verin. Unutmayın; hekimlik yaşam boyu öğrenme gerektirir ve ne kadar çok öğrenirseniz hayat kurtarma şansınız o kadar artar” sözlerine yer verdi.

“Ege Tıp bir çınar, ekol ve gelenektir”

EÜ Tıp Fakültesi 60. Dönem birincisi Şule Yıldız Sağcan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin sadece iyi bir tıp fakültesi değil aynı zamanda bir çınar, ekol ve gelenek olduğunu kaydetti. Pandemi döneminde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anan Sağcan, hekimin en önemli sorumluluğunun vicdani sorumluk olduğunun altını çizdi. Hipokrat andı ile mesleğe adım attılar

Konuşmaların ardından dereceyle mezun olan Şule Yıldız Sağcan, Mert Delikaya ve Berke Aksüt’e plaket ve diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi. EÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Apaydın, mezun olan oğlu Can Apaydın’a diplomasını verdi. Diplomalarını alan mezunlar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rüçhan Sertöz eşliğinde Hipokrat Andı ile meslek yaşamlarına ilk adımı attı. Diploma törenin sonunda Egeli hekimler, keplerini fırlatıp mutluluklarını paylaştı.

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