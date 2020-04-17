Egeli akademisyenlere TÜBİTAK’tan destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2019 yılı 2’nci döneminde önerilen araştırma projelerinden bilimsel olarak desteklenmesine karar verilen projeleri açıkladı. Ege Üniversitesi akademisyenlerinin yürüttüğü 6 proje, destek almaya hak kazandı.

Ege Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen projeler, TÜBİTAK tarafından destek görmeye devam ediyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli akademisyenler tarafından yürütülen projelerin TÜBİTAK nezdinde kabul görmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Prof. Dr. Budak, “Akademisyenlerimizin özverili çalışmaları ile her yıl TÜBİTAK tarafından en çok projesi kabul gören üniversiteler arasında yer alıyoruz. Özellikle son 2 yılda araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yaptık. Araştırmacılarımızın projelerini daha sağlıklı yürütebilmeleri için birçok teşvik ve teknolojik yeniliği hayata geçirdik. Üniversitemize aktarılan TÜBİTAK bütçesini bir yılda ikiye katladık. Ege Üniversitesi üst yönetimi olarak araştıran, proje üreten tüm akademisyenlerimizin her zaman destekçisi olacağız. Projesi kabul gören araştırmacılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.