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Egeli akademisyenlere TÜBİTAK’tan destek

İZMİR HABERLERİ  | 17.04.2020 13:24 | Son Güncelleme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2019 yılı 2’nci döneminde önerilen araştırma projelerinden bilimsel olarak desteklenmesine karar verilen projeleri açıkladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2019 yılı 2’nci döneminde önerilen araştırma projelerinden bilimsel olarak desteklenmesine karar verilen projeleri açıkladı. Ege Üniversitesi akademisyenlerinin yürüttüğü 6 proje, destek almaya hak kazandı.
Ege Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen projeler, TÜBİTAK tarafından destek görmeye devam ediyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli akademisyenler tarafından yürütülen projelerin TÜBİTAK nezdinde kabul görmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Prof. Dr. Budak, “Akademisyenlerimizin özverili çalışmaları ile her yıl TÜBİTAK tarafından en çok projesi kabul gören üniversiteler arasında yer alıyoruz. Özellikle son 2 yılda araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yaptık. Araştırmacılarımızın projelerini daha sağlıklı yürütebilmeleri için birçok teşvik ve teknolojik yeniliği hayata geçirdik. Üniversitemize aktarılan TÜBİTAK bütçesini bir yılda ikiye katladık. Ege Üniversitesi üst yönetimi olarak araştıran, proje üreten tüm akademisyenlerimizin her zaman destekçisi olacağız. Projesi kabul gören araştırmacılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Yapılan değerlendirme sonucunda; Ege Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Alp Yücel Kaya’nın “Batı Anadolu’da Çiftlik Sahipliği ve Dönüşümü, 1740-1914”, Prof. Dr. Ayşegül Körlü’nün “Kenevir Bitkisinden Lif Eldesinde Mikrobiyolojik Yöntem”, Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu’nun “Tetranychus Urticae’nin Direnç Yönetiminde Biyoakarisitlerin”, Prof. Dr. Jale Yanık’ın “Kenevir Atıklarının Entegre Enerji Üretimi Yaklaşımıyla Katı ve Gaz”, Prof Dr. Sonia Amado’nun “Yüz Tanıma Becerisindeki Bireysel Farklılıkların Açıklanmasında Yüz” ve Araş. Gör. Dr. Güliz Ak’ın “Melanoma Tedavisinde İkili İlaç İçeren Hedefli Nanopartikül” adlı projeleri kabul gördü. TÜBİTAK, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” ile yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemeyi amaçlıyor.

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