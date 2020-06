Egeli dil öğrencileri pandemiyi öğrenerek geçirdi

Ege Üniversitesi (EÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri, katıldıkları uluslararası proje ile pandemi döneminde de dil eğitimlerine ve sosyalleşmeye devam etti. Bu kapsamda Egeli gençler, çeşitli ülkelerden 180 öğrenci ile online platformda tanışarak fikir alışverişinde bulunup İngilizce pratik yaptı.

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlkay Gökçe, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü birinci sınıf öğrencileri ile Academic English dersi kapsamında uluslararası bir projeye imza attı. “Stepping up to Global Challenges Empowering Students Across the World” isimli proje, Türkiye, Polonya ve Portekiz’den katılan toplam 180 öğrenci, dört öğretim görevlisi ve proje koordinatörü ile online platformlarda gerçekleştirildi.

Proje detayları ile ilgili konuşan Öğretim Görevlisi Gökçe, “Proje ile ilgili ilk görüşmeler şubat ayında başlamış ve öğrencilerle paylaşılmıştı. Covid-19 pandemisi nedeniyle kapanan okullara rağmen tüm öğrenciler ve toplam dört proje koordinatörü projenin devam etmesine karar verdiler. Proje, haziran ayı ortasında sonlandı. Toplam dört buçuk ay boyunca projede, Portekiz’den Maria José Antunes ve Susana Amante ve Polonya’dan Magdalena Dygala, 180 öğrenci ile birlikte aktif olarak çalıştılar” dedi.