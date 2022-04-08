Egeli hazır giyimciler bu yıl 1,6 milyar dolar ihracat hedefliyor

İZMİR (AA) - Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (EHKİB) genel kurulunda yeniden başkan seçilen Burak Sertbaş, 2022'de birlik olarak 1,6 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre EHKİB'in 2021 yılı olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Burak Sertbaş'ın hazırladığı liste, 62 oyla üyelerden yetki aldı.

Sertbaş, genel kurulda yaptığı değerlendirmede 4 yıllık görev sürelerinde ihracatlarını 1,3 milyar dolardan 1,5 milyar dolara taşıdıklarını belirtti.

Bu yıl 1,6 milyar dolar, görev sürelerinin dolacağı 2026 yılında ise 2 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Sertbaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sektörde sürdürülebilir üretim alanında yatırımlarını artırmasıyla önemli fırsatlar yaşanacağını düşünüyoruz. Özellikle geri dönüştürülmüş malzemelerle hammadde üretiminin artması Türkiye'yi daha çok tercih edilen tedarikçi ülke konumuna getirecektir. Yakın coğrafyadan tedarikle elde ettiğimiz avantajı bu şekilde sürdürülebilir kılabiliriz."

