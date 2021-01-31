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Egeli hububat ihracatçıları geçen yıl 505 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

31.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Egeli hububat ihracatçıları geçen yıl 505 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

İZMİR (AA) - Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, 2019'da 443 milyon dolar olan ihracatlarını geçen yıl yüzde 14'lük artışla 505 milyon dolara çıkardıklarını bildirdi.

Terci, yazılı açıklamasında, Birliğin 2020'de yaptığı dış satıma en büyük katkıyı 260 milyon dolarlık tutarla bitkisel yağ ihracatçılarının verdiğini, çikolata şekerleme ihracatının 40 milyon dolar, yağlı tohumlar ihracatının da 38 milyon dolar olduğunu belirtti.

Bu dönemde e-ihracatın da öneminin ortaya çıktığını kaydeden Terci, "Bünyemizde kurduğumuz Blockchain ve Dijital Dönüşüm çalışma grupları, üyelerimize verdiğimiz eğitimler, zaman kaybetmeden organize ettiğimiz ve başarılı sonuçlar aldığımız sanal fuarlar ve ticaret heyetleri, Turquality projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz online etkinliklerle bir adım önde olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Terci, 2021'de ihracatlarını yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hedeflerimize ulaşmak için ülkemizi ithalata bağlılıktan kurtararak, yerli ve milli üretimle daha fazla katma değerli ürün üretip, ihraç ederek cari açığı kapatmaya katkı sağlamaya yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında 443 milyon dolar olan ihracatımızı yüzde 14'lük artışla 505 milyon dolara taşıdık ve pandemiye rağmen ihracat hedefimizi aştık."

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