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Egeli ihracatçılar 2021'de 10 bin firma ve 15 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

25.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Egeli ihracatçılar 2021'de 10 bin firma ve 15 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021 yılında ihracatçı firma sayısını 10 bine, ihracat rakamını da 15 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'ye 2020 yılında Kovid-19'a rağmen 13 milyar 4 milyon dolar döviz kazandıran EİB'in, ihracata en fazla katkı sunan birlik üyesi firmaları ödüllendirmek için düzenlediği geleneksel "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ne bu yıl salgın nedeniyle ara verdiklerini kaydetti.

Geçen yıl EİB'nin 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracatına 9 bin 313 firmanın katkı sağladığını aktaran Eskinazi, "2021 yılındaki hedefimiz EİB'den ihracat yapan firma sayısını 10 bine çıkarmak, ihracat rakamımızı da 15 milyar dolara taşımak olacak. Bu hedefe ulaşmak için dijitalleşme, lojistik, tasarım, inovasyon ve Ar-Ge yoğunlaşacağımız konu başlıkları olacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada EİB'in 2019 yılında düzenlediği "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde ödül kazanan 57 firmanın 42'si 2020 yılındaki ihracat şampiyonları listesinde yerini korudu, 15 firma da 2020 yılında ihracatın yıldızları arasına girmeyi başardı.

EİB üyeleri arasında 2020 yılında Pergamon Status Dış Ticaret AŞ, PETKİM Petrokimya Holding AŞ ve WHIRLPOOL Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ ilk üçte yer aldı.

Listedeki 57 firmanın 36'sı İzmir merkezli şirketlerden oluşurken, Manisa listede 7 firma ile temsil edildi. Denizli, Aydın ve İstanbul'dan 3'er firma ödül kazanırken, Muğla 2, Ankara, Uşak ve Balıkesir 1'er firma ile listede yer aldı.

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