Egeli ihracatçılar e-ticaret fırsatına odaklanacak

İZMİR (AA) -

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkesin online ticarete yöneldiğini, 2021'de global e-ticaret pazarının 5 trilyon dolar olmasının öngörüldüğünü belirterek, gıdada dijital dönüşümün Ege Bölgesi'nden başlamasını istediklerini belirtti.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı desteğiyle online düzenlenen konferansta, Çin'in en önemli e-ticaret platformlarından Alibaba Group'a ait Tmall Global’ın İş Geliştirme Direktörü Jennifer Wang ile Çin'de e-ticaret için yeni fırsatlar ve iş birlikleri konuşuldu.

Burada değerlendirmelerde bulunan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, mayıs ayında 54 Türk firmasının Çin'e peynir altı suyu tozu, peynir, süt tozu, krema ve tereyağı ihraç etmesinin önünün açıldığını hatırlattı.

- "Geleneksel satış yöntemleri artık rafa kalktı"

Yaklaşık 8 yıldan bu yana sürdürdükleri çalışmaların sonuç verdiğini ve Çin'le anlaşmaya vardıklarını belirten Kızıltan, şunları kaydetti: