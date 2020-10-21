Egeli iletişimciler, uluslararası film festivalinden ödülle döndü

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin “Çerçeve” filmi, Hindistan Ankur-2020 Uluslararası Genç Belgesel ve Kısa Film Festivalinde birincilik ödülü aldı.

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Lale Gurbanova ve Ekrem Özgenç, üniversiteye Uluslararası Hindistan Ankur-2020 Uluslararası Genç Belgesel ve Kısa Film Festivalinden ödül getirdi. Dr. Öğretim Üyesi Seda Sünbül Olgundeniz’in danışmanlığında, Lale Gurbanova ve Ekrem Özgenç’in yönetmenliğini üstlendiği teknoloji bağımlılığı konulu kısa filmi "Çerçeve", kısa filmi uluslararası dalda en iyi birinci kısa film seçildi. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti konu alan “Çizgilerin Dışında” isimli kısa filmler ise festivalde gösterim aldı.

Öğrenciler, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret etti. Rektör Budak ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, ödül kazanan öğrencileri başarıların dolayı tebrik etti.

Filmlerin yönetmenliğini Ekrem Özgenç ile beraber üstlenen Lale Gurbanova, “Çerçeve” kısa filmi ile günümüz dijital toplumsal yaşam içinde bireyin teknoloji bağımlılığına dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirterek, “Çerçeve filmimizin konusu her ne kadar teknoloji bağımlılığından şikayetçi olsak da aynı zamanda şikayetçi olduğumuz durumların esiri haline gelen insanlığımızı vurgulamaktadır. Maksat gelecek bireyler için teknolojinin faydalı bir hale dönüştürülmesine dikkat çekmektir. Festivalde bu yılki gösterimler, pandemi nedeniyle online olarak 3 güne bölerek gerçekleştirdi” diye konuştu.



