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Egeli pamuk üreticileri verimden memnun

29.09.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz: - "Hasat döneminin henüz başında olmamıza rağmen gelen rakamlar, geçirdiğimiz kuraklığa rağmen çok da kötü değil" - "Üçüncü sulaması yapılamayan pamuk alanlarından 450-475 kilogram/dekar verim alındığı, sulama yapabilen ya da sulama zamanlamasını iyi kullanan üreticilerde ise 500-550 kilogram dekarda verim alındığı haberleri bizleri mutlu ediyor"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Barış Kocagöz, yaşanan kuraklığa rağmen pamukta verimin kötü olmadığını belirterek, "Üçüncü sulaması yapılamayan pamuk alanlarından 450-475 kilogram/dekar verim alındığı, sulama yapabilen ya da sulama zamanlamasını iyi kullanan üreticilerde ise 500-550 kilogram dekarda verim alındığı haberleri bizleri mutlu ediyor." dedi.

İTB'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen eylül ayı meclis toplantısında "dijitalleşme ve yeşil ekonomi, iklim değişikliğinin tarıma etkileri ve pamukta hasat dönemi" konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, dünyada ve Türkiye'de yeni çağın en önemli konusunun iklim krizi olduğunu ifade ederek, dünyayı tehdit eden krizle ilgili ortak hareket edilmesi gerektiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün üretim ve tüketiminde farkındalığı artırmak amacıyla 2021 yılını meyve ve sebze yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan Kestelli, şunları kaydetti:

"8 milyar doların üzerinde meyve-sebze ve ürünleri ihracatımız var. Üretim değeri açısından da bakıldığında dünyada yüzde 1,8 pay ile 11. sırada yer alıyoruz. İzmir özelinde düşündüğümüzde de sebze ve meyve üretimi büyük önem taşıyor. 2019 yılında ilimiz tarım alanlarının yüzde 52’sinde meyve ve sebze üretimi gerçekleştirildi. Geçen yıl İzmir'den yapılan tarım ve gıda ürünleri ihracatının 1 milyar dolardan fazlası da meyve-sebze ürünlerinden oluşuyor."

Kestelli, meyve ve sebze sektörünün en büyük sorunlarından birinin israf olduğuna değinerek, israfa karşı farkındalığı artırmak için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini aktardı.

- "Pamukta ekim alanlarımız gelecek yıl artabilir"

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de bölgede pamuk hasadının başladığını, yaşanan kuraklığa rağmen verimin çok kötü olmadığını belirtti.

Bu durumun sevindirici olduğunu vurgulayan Kocagöz, şöyle konuştu:

"Hasat döneminin henüz başında olmamıza rağmen gelen rakamlar, geçirdiğimiz kuraklığa rağmen çok da kötü değil. Üçüncü sulaması yapılamayan pamuk alanlarından 450-475 kilogram/dekar verim alındığı, sulama yapabilen ya da sulama zamanlamasını iyi kullanan üreticilerde ise 500-550 kilogram dekarda verim alındığı haberleri bizleri mutlu ediyor."

Kocagöz, pamuk piyasasında da olumlu bir görüntü bulunduğuna işaret ederek, "Türk tekstil üretimine pandemi sonrası tüm dünya markalarından büyük bir talep gelmesi alıcıları canlı tutarken, dünya pamuk piyasasında da fiyatların yukarı ivmesini koruması, üreticinin mutlu olabileceği bir piyasayı doğurmakta. Eğer bu şartlar bozulmadan hasat sezonu geçirilirse eski yıllarda yakaladığımız üretim artışı için ekim alanlarımız gelecek yıl artabilir. Bu da önümüzdeki yıl için özlemini duyduğumuz 1 milyon ton eşik hedefine doğru bizi taşıyabilir." ifadelerini kullandı.

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