Ege’nin en büyük müzesinde ziyaret edenler kendi sikkelerini basıyorlar

Ege’nin en büyük müzesi olan Aydın Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret eden vatandaşlar Helenistik ve Roma dönemine ait sikke basım tekniğini öğrenirken, kendi hatıra sikkelerini de basıyorlar.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve 23 antik kenti ve ören yerleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın, Ege’nin en büyük arkeoloji müzesiyle de vatandaşların dikkatini çekiyor. Ege bölgesinin en büyük ve eşsiz eserlere sahip müzesi olan Aydın Arkeoloji Müzesi, tarihe ışık tutarken, sikke basım atölyesiyle de ziyaretçilerine antik dönemi yaşatıyor. Buraya gelen ziyaretçiler sabit bir kalıp içerisine konulan madeni pullara antik dönemdeki sikke basım tekniği ile kendi hatıra sikkelerini basıyor. Çağın gerekliliklerine ayak uyduran ve dijital entegrasyonlarla da görsellerini zenginleştiren Aydın Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor.

“Müzemiz, eşsiz eserlere sahip”

Aydın Arkeoloji Müzesi’nin sadece Aydın’ın değil, Ege Bölgesi’nin organizasyonu başarılı en vizyonlu müzelerinden biri olduğunu ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Aydınlılara da çağrıda bulunarak müzeyi ziyaret etmelerini istedi. 2014 yılında Avrupa’nın en iyi ikinci müzesi unvanını alan Aydın Arkeoloji Müzesi’nin, bölgedeki başarılarıyla da öne çıkan bir müze olduğunu belirten Tuncer; “Müzemiz, performansı ve yönetici kadrosuyla da yüz akımız. Müzemizin, dijital entegrasyonlar ile misafirlerimize keyifli vakit geçirten aynı zamanda bilgilendirici tematik bir yönü de var. 15 bin metrekare alana kurulu 67 bin 704 parça esere, Tepecik Höyüğü kazılarından çıkartılan eşsiz bir koleksiyona sahip büyük bir tesis burası. Ziyaretçilerimiz sadece fuaye alanının görüyorlar fakat alt katta ayrı yerleşkelerimiz var. Depolama alanları, restorasyon ve konservasyon laboratuvarları ile buzdağı gibi görünmeyen alanları ile birlikte büyük bir tesis burası. Müzemizi geliştirmenin ve daha fazla eserin sergilenmesi için gerekli çalışmaları başlattık. Fiziksel olarak daha fazla eseri sergilemek için, müzemizi dijital entegrasyonlarla çağın dinamiklerine uyumlu bir şekilde projelendirmelerimiz de devam ediyor. Bizler, Aydın halkının mutlaka bir kez dahi olsa müzemizi görmesini isteriz” dedi.