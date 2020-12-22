YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Ege’nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor

Ege’nin en önemli projesinde şantiye yükseliyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.12.2020 11:52 | Son Güncelleme

Ege’nin vizyon projeleri arasında yer alan 163 kilometrelik Denizli-Aydın otoyolunda şantiye kurulumu hummalı şekilde devam ediyor.Geçtiğimiz ay, Denizli’de laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı iletemel atma töreni gerçekleştirilen otoyolun ana şantiyesi Aydın Kuyucak’ta yer alıyor.

Ege’nin vizyon projeleri arasında yer alan 163 kilometrelik Denizli-Aydın otoyolunda şantiye kurulumu hummalı şekilde devam ediyor.
Geçtiğimiz ay, Denizli’de laştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımı iletemel atma töreni gerçekleştirilen otoyolun ana şantiyesi Aydın Kuyucak’ta yer alıyor. 163 kilometrelik otoyol projesinin Denizli şantiyesinde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ege bölgesinin gözde projesinin şantiye alanı hızla yükseliyor. Hummalı çalışmaların sürdüğü şantiye alanı drone ile havadan görüntülendi. Aynı zamanda bağlantı yollarının çalışmaları da başlanılan otoyol projesi 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 km uzunluğunda olacak. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'Ahtapotun deniz yabanında yürüyüşü olay oldu! 'İnanılmaz bir an'
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:07
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Denizli Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Huzur Eczanesi
Merkezefendi
Sena Kelleci Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.