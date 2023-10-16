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Ege’nin en yüksek noktasında Türk bayrağı açtılar

16.10.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Denizli’de, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı anısına ‘Bayrağını ve Bisikletini al gel’ etkinliği düzenlendi.

Ege’nin en yüksek noktasında Türk bayrağı açtılar

25 bisikletli, Ege Bölgesi’nin en yüksek noktası Honaz Dağı’na bisikletle çıkarak, zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Denizli’de, Cumhuriyet’in 100. yaşı anısına etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Merkezefendi Bisiklet Spor Kulübü ve Denizli Bisikletliler Derneği tarafından ortaklaşa ‘Bayrağını ve Bisikletini al gel’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan toplam 25 bisikletli 2 bin 571 metre rakımla Ege Bölgesi’nin en yüksek noktası Honaz Dağı’na tırmandı. Zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan bisikletçiler, İzmir Marşı okudu.

Etkinliğe katılan bisikletlilerle Delikliçınar Meydanı’nda toplandıklarını aktaran Denizli Bisikletliler Derneği Başkanı Hakan Atmaca, "Cumhuriyetimizin 100 yıl etkinliklerimiz içinde yer alan, bisikletle Honaz Milli Park ve Ege Bölgesi’nin en yüksek noktası Honaz Dağı zirve tırmanışımız 15 bin 800 metre tırmanma ve 15 bin 800 metre iniş olmak üzere toplam 31 bin 600 metrelik sürüşümüzü gerçekleştirdik. Etkinliğimiz yaklaşık 3 saat sürdü. Milli park girişinden itibaren, etkinlik boyunca orman ve jandarma aracı bizlere eşlik etti. Etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan bisiklet tutkunlarımıza teşekkür ediyorum. Nice 100. yıllara" dedi.

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Cumhuriyetin 100. yılı anısına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına olan görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Merkezefendi Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Hakan Erkuş ise, “Türkiye’yi yeniden kuran, bizi millet yaparak bu günlere gelmemizi sağlayanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun. 100 yıl önce Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı 29 Ekim şölenlerinde biz Merkezefendi Bisiklet Spor Kulübü ve Denizli Bisikletliler Derneği olarak üstümüze düşen görevimizi yerine getirdik. Cankurtaran Milli Parklar girişinden tırmanmaya başladık. Toplamda 31 kilometre pedal çevirerek Ege Bölgesi’nin en yüksek noktası Honaz Dağı zirvesine ulaştık. Yanımızda getirdiğimiz bayraklarımızı açarak Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ettik. Tura katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nice 100. yıllara” diye konuştu.

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