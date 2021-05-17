Ege'nin ihracatında sanayi sektörünün payı artıyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Yılın 4 aylık döneminde 7 milyar 425 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaşarak yüzde 31 artış yakalayan Ege Bölgesi'nin bu başarısında, sanayi sektörünün payı dikkati çekiyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisinden derlediği verilere göre, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak'ın bulunduğu Ege'de 2020'nin ocak-nisan döneminde 5 milyar 678 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Bu yılın aynı döneminde ise bölgenin ihracatı geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 31 artışla 7 milyar 425 milyon dolara yükseldi.

Bölge ihracatına en fazla katkıyı 3 milyar 622 milyon dolarla İzmir verdi. Bu kenti 1 milyar 678 milyon dolarla Manisa ve 1 milyar 337 milyon dolarla Denizli takip etti.

Yılın 4 aylık döneminde, Afyonkarahisar'dan 120 milyon 664 bin dolar, Aydın'dan 238 milyon 184 bin dolar, Muğla'dan 223 milyon 891 bin dolar, Uşak'tan 100 milyon 771 bin dolar, Kütahya'dan 103 milyon 340 bin dolar ihracat yapıldı.

- Sanayi sektöründe aylık bazda yüzde 100'e varan artış