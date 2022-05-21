YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. "Ege'nin Zirvesi Gelincik Ana Tırmanışı" yarın tamamlanacak

"Ege'nin Zirvesi Gelincik Ana Tırmanışı" yarın tamamlanacak

21.05.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin farklı illerinden Afyonkarahisar'a gelen 120 dağcı, yarın Sultan Dağları'nın en yüksek noktası Gelincik Ana'da zirve yapacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine gelen 120 dağcı, "Ege'nin Zirvesi Gelincik Ana Tırmanışı"nda Çukur Yaylası'na ulaştı.

Afyonkarahisar Valiliği, Çay Kaymakamlığı, Çay Belediyesi, Kocatepe Doğa ve Gençlik Sporları Derneği (KODAK) ve Deresinek Köyü Muhtarlığı iş birliğinde Sultan Dağları'nın 2 bin 675 metre yüksekliğindeki "Gelincik Ana" zirvesine tırmanmak için 2 günlük program düzenlendi.

Tırmanış için Türkiye'nin farklı illerinden gelen 120 dağcı, KODAK koordinasyonunda Deresinek Köyü'nde buluştu.

İlk gün arazi araçlarıyla Çukur Yaylası'na ulaşan dağcılar, kamp kurarak teknik toplantılarını gerçekleştirdi.

KODAK Başkanı Kaan Kabil, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. Yılı için düzenledikleri "Ege'nin Zirvesi Gelincik Ana Tırmanışı"na Türkiye'nin farklı illerinden 120 dağcının katıldığını söyledi.

Tırmanışa katılan dağcıların hepsinin deneyimli olduğunu dile getiren Kabil, şöyle konuştu:

"Sultan Dağları'ndaki Gelincik Ana, Ege Bölgesi'nin en yüksek zirvesi. Rakımı 2 bin 675 metredir. Şu anda sporcularımız araçlarıyla Çukur Yaylası'na ulaştı. Buradan zirveye, sadece 900 metre uzaklıktayız. Şimdi kampımızı kurduk. Yarın sabah saatlerinde Gelincik Ana'ya tırmanmaya başlayacağız. Güzergahımızın bir bölümde kar da bulunuyor. İnşallah, 12 kilometrelik mesafeyi 8-9 saat civarında yürümeye çalışacağız."

Aydın'dan gelen dağcı Bahar Avcu, Gelincik Ana Zirvesi tırmanışına ilk kez katıldığını vurgulayarak, "Ağrı Dağı başta olmak üzere Aladağlar, Kaçkarlar ve Hasan Dağı'nda zirvelerim var. Sultan Dağları'nda da ilk zirvemi yarın yapacağım ve heyecanlıyım. Etkinliğe çok sayıda genç sporcu da katılıyor. Bu da bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Konya'dan gelen dağcı Burak Deliktaş, "Ege'nin en yüksek zirvesi" unvanını taşıyan Gelincik Ana'ya yarın yaklaşık 9 saatte ulaşıp geri dönmeyi planladıklarını kaydetti.

Deresinek Muhtarı Adem Zengin ise etkinliğe katılan dağcılarla gurur duyduklarını belirterek, ellerinden geldiği kadar destek vermeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını anlattı.

Dağcılar, yarın Ege'nin en yüksek noktası Gelincik Ana'ya ulaşıp zirve defterini imzalayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıllık Ayazini köyü, "sabun", "nazar" ve "şemsiye" sokaklarıyla canlandı3 bin yıllık Ayazini köyü, "sabun", "nazar" ve "şemsiye" sokaklarıyla canlandı
Kocaelispor-Adanaspor maçının ardındanKocaelispor-Adanaspor maçının ardından
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladıYeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Aydın Konya Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazar

İmsak
03:51
Sabah
05:34
Öğle
12:59
İkindi
16:52
Akşam
20:15
Yatsı
21:50
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Cinsel ilişki için şehir değiştirdi! “Burada günah sayılmıyor”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.