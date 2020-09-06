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EGEV Kazım Kurt’u ziyaret etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.09.2020 12:56 | Son Güncelleme

Eskişehir Gelişim Vakfı (EGEV), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.Eskişehir Gelişim Vakfı (EGEV), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

EGEV Kazım Kurt’u ziyaret etti

Eskişehir Gelişim Vakfı (EGEV), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.
Eskişehir Gelişim Vakfı (EGEV), Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, Eskişehir Gelişim Vakfı Başkanı Defne Topçu, Başkan Yardımcısı Günseli Aktaş ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Ziyarette Defne Topçu, EGEV’in faaliyetleri hakkında Başkan Kurt’a bilgi verdi. Başkan Kurt’a vakıflarına verdiği destekler için teşekkür eden Topçu, Odunpazarı halkı için gerçekleştirilen bu çalışmaların artırılarak devam etmesini istediklerini söyledi. Bu yıl, EGEV’in geliştirdiği “Koza Ebeveynden Ebeveyne Destek Programının Geliştirilmesi” projesine Sabancı Vakfı’nın destek olacağını belirten Topçu, geliştirdikleri bu proje sayesinde özel gereksinimi olan çocukların ebeveynleri arasında bir dayanışma modeli oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Topçu, Odunpazarı Belediyesi ile daha çok iş birliği içinde olmak istediklerinin altını çizdi.
Eskişehir Gelişim Vakfı Yönetim Kurulunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, demokratik kitle örgütlerinin öneminden bahsetti. Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Gelişim Vakfı’nın iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade eden Başkan Kurt, ziyaretleri için EGEV Yönetim Kuruluna teşekkür etti.

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