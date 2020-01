EGİAD-Afrika iş birliği

"Biz sanayiciler olarak üzerimize düşen görevleri tam yapmalıyız"

Taşkın şu şekilde konuştu:

"İtalya ve Hindistan arasında tek çalışan, üreten ülkeyiz. Türkiye’de döviz kurlarının gerçekçi değerlerine gelmesi hem yabancı yatırımların gelmesini hem de ihracatımızı tetikleyecektir. Ucuz olmak zorundayız. Dünya televizyonlarında Türkiye’nin savaş haberleriyle verilmesi gerek yabancı yatırımcıyı gerekse turizm ülkesi olan Türkiye’mizin imajını etkilemektedir. 2020 yılına girerken biz sanayiciler olarak üzerimize düşen görevleri tam yapmalıyız. Üzülerek de olsa 2019 yılının bizler için kayıp bir yıl olduğunu söylemek zorundayım; ancak bu şartlara rağmen severek ve kararlılıkla yatırımlarımıza devam ederek kendimizi 2020 yılına hazırladık. Ürün çeşitlerimizi, pazar ve müşteri sayımızı arttırarak büyümeyi değil; ama en azından bulunduğumuz seviyeyi korumayı hedefledik ve başardık. Her dönemde olduğu gibi 2019 yılında da pek çok Afrika seyahati yaptık. Afrika ülkelerinde Türk mallarını beğenen tercih eden pek çok ülke var; ayrıca müteahhit hizmetlerindeki kalite, iş yapma süresi gibi nedenlerden dolayı pek çok devlet Türk müteahhitler ile çalışmayı tercih ediyor; ancak bu duruma rağmen dünya ticaretinde ki payımız hala yüzde birlerle ifade ediliyor. Her şeyin daha iyiye gitmesi ve gelişmesi için yıllardır söylediğim bir şeyi tekrar ediyorum. Her yeni pazarda rakiplerimiz oraya girmeden biz hareket etmeliyiz. Bunun için de çok seyahat etmeli, satış ekiplerimizi çok iyi korumalıyız. Yabancı pazarlardaki müşteri adaylarımızı ülkemize davet ederek ağırlamalıyız. Bize karşı olumlu bir yargıya sahip olan ülkelerin pazarlarındaki payımızı ancak yakın ve sıcak iletişim ile arttırabiliriz."