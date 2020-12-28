EGİAD Başkanı Aslan’dan 2021 değerlendirmesi

Pandemi sebebiyle tüm dünyanın 2020 yılında zor bir yıl geçirdiğini ifade eden Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, 2021 yılına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Aslan, 2020 yılının Covid-19 sebebiyle kabus gibi geçtiğini belirterek, milyonlarca insanın hastalığa yakalandığını ve milyonları aşan kayıplar ile dünyanın sarsıldığını ifade etti.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, 2020 yılında pandemi felaketi karşısında insan sağlığının yanında, dünya ekonomisinin de ciddi darbeler aldığını ifade etti. Aslan, "2021 yılı dünyanın Covid-19 salgınına karşı aşılama ile toplu bağışıklığın önem kazandığı bir yıl olacak. Küresel piyasalar yılın son döneminde Covid-19 ile mücadelede önemli bir faktör olan aşılamaya odaklanmış durumdalar. Aynı zamanda merkez bankaları ve maliye politikaları da küresel ekonomileri desteklemeyi sürdürüyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 25’nin aşılanması planlanıyor. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere göre bir adım önde gidiyor. Küresel ekonomide 2021’in sonuna doğru toplu bağışıklığın çokça konuşulduğu bir dönem olmasını bekliyoruz” dedi.

"Olumlu gelişmeler ile enflasyon üzerinde aşağı yönlü hareketleri görüyor olacağız"

Ekonomik değerlendirmede de bulunan Aslan, şunları kaydetti:

"2020 yılındaki tüm olumsuzluklarının ardından, son çeyrekte Hazine ve Maliye Bakanı değişikliğinin ardından Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan faiz artırmasını olumlu algılayan piyasa, bahar havasını yakaladı. Yapılan iyileştirmelerin, yapısal reformlarla desteklenmesi halinde kalıcı iyileşmeler sağlanacaktır. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskı 2021 yılında da devam edebilir. Merkez Bankası beklenti anketlerinde, her ay bunu görmeye başladık. Yüksek faiz ve kuru düşürme çabaları ile Covid-19 etkisi, maalesef bu etkinin başlıca aktörleridir. Uygulanacak tedbirler ve politikalar ile önce bu baskıyı durdurma, sonrasında yaşanacak olumlu gelişmeler ile enflasyon üzerinde aşağı yönlü hareketleri görüyor olacağız. 2020 yılını yüzde 4’e yakın bir daralma ile kapatması beklenen küresel ekonominin 2021 yılında yüzde 4 civarında büyümesi öngörülüyor. Türkiye’de de 2021’in ikinci yarısından itibaren daha rahat bir ekonomik ortama gireceğimizi öngörüyoruz. 2020’de yaşanan tüm zorluklara rağmen, bu yılı yüzde 1’e yakın bir büyüme ile tamamlıyoruz. 2021 yılında ise son bir aylık vadede atılan olumlu adımların devam edeceği varsayımı ile yüzde 4’lük büyümeyi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yeniden yapılanma ya da reform dönemi olarak adlandırılan bu dönemde sadece şirketlerimizin küresel salgından sağ çıkması değil, bu çıkışın yüksek rekabet gücü ile birlikte olmasının sağlanması gereklidir; çünkü küresel salgın, rekabet içinde olduğumuz, aynı kategorilerde mücadele ettiğimiz ülkelerin önüne geçme şansı vermiştir."