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Eğil Belediyesi kırsal mahallelerde temizlik çalışması başlattı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 25.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde temizlik çalışması başlattı.Eğil Belediyesine bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmada, kırsal mahalleler son bir yıldır birikmiş çöp ve hayvansal atıklardan arındırıldı.

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, kırsal mahallelerde temizlik çalışması başlattı.
Eğil Belediyesine bağlı ekipler tarafından başlatılan çalışmada, kırsal mahalleler son bir yıldır birikmiş çöp ve hayvansal atıklardan arındırıldı. Kırsal mahallelerdeki yaşam bölgelerinden toplanan hayvansal atıklar ve çöpler mahalle dışına taşınırken, talep olması halinde hayvan gübreleri toprak veriminin arttırılması için tarlalara dökülüyor.
Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan çalışmaların korona virüsle mücadele ve çevre temizliği açısından önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Arslan, "Korona virüsle mücadelede en önemli şey temizliktir. Kırsal mahallelerde son bir yıldır toplanmayan hayvansal atık ve çöpleri toplayarak, hem korona virüsle mücadele ediyor hem de yaz aylarında oluşan haşere ve sivrisinek oluşumunu engellemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta başlatmış olduğumuz çalışmada kırsal mahallelerde birikmiş hayvansal atık ve çöpleri temizleyerek daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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