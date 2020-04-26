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Eğil Belediyesi okullarda bakım ve onarım çalışması başlattı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında okullarda eğitime ara verilmesini fırsata çevirerek ilçe sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarında bakım ve onarım çalışması başlattı.Eğil’de korona virüs sonrasında öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretim görebilmesi için okullarda boya, tamirat, peyzaj ve temizlik çalışması yapıldı.

Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında okullarda eğitime ara verilmesini fırsata çevirerek ilçe sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarında bakım ve onarım çalışması başlattı.
Eğil’de korona virüs sonrasında öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretim görebilmesi için okullarda boya, tamirat, peyzaj ve temizlik çalışması yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs vakası ile karşı karşıyayız. Korona virüsün ülkemizde ortaya çıkmasından itibaren Cumhurbaşkanlığımızın, Bakanlıklarımızın ve valiliğimizin almış olduğu kararları titizlikle uygulamanın gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadarki süre zarfında belediyemiz 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeden hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanında belediyemizin asli görevlerini de yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda okullara ara verilmesini bir fırsata çevirerek ilçemizdeki okullarda bakım onarım çalışması başlattık. Eğitim her zaman ve her koşulda önceliğimiz olmaya devam edecektir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocuklarımızın daha güzel ve nezih ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla, İlçemizde bulunan eğitim yuvalarımızın belediyemiz imkanları ölçüsünde hiçbir eksiği kalmayıncaya dek yenileme hizmetlerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Çok kısa bir süre içerisinde bu salgından kurtulacağız. Yine okullarımız cıvıl cıvıl olacak, eğitim ve öğretime kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Ben vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Biraz daha sabretsinler, evlerinde kalsınlar. İnşallah bu süreci kısa sürede atlatacağız" dedi.

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