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Eğil Belediyesinden alkışlanacak hareket: Atık malzemelerden sokak hayvanları için barınak yaptılar

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.01.2021 11:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ Eğil İlçe Belediyesi, kamu kurumlarından toplanan atık malzemelerden sokak hayvanları için kışlık barınak yaptı.Eğil Belediyesine bağlı ekipler, kamu kurumlarından topladıkları plastik malzeme, eski mobilya ve tahta parçalarıyla sokak hayvanları için kışlık barınak hazırladı.

Diyarbakır’ Eğil İlçe Belediyesi, kamu kurumlarından toplanan atık malzemelerden sokak hayvanları için kışlık barınak yaptı.
Eğil Belediyesine bağlı ekipler, kamu kurumlarından topladıkları plastik malzeme, eski mobilya ve tahta parçalarıyla sokak hayvanları için kışlık barınak hazırladı. Ekipler tarafından 1 metrekare büyüklüğünde yapılan ve branda ile güçlendirilen barınaklara mama da bırakıldı. Hayvan barınakları, ilçeye bağlı mahallelerde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere yerleştirildi.
Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, Eğil Belediyesinin, hayvan dostu bir belediye olduğunu söyledi. Kaymakam Arslan, "Şu an kış ayındayız ve can dostlarımız sokaklarda üşüyor. Biz de bunun önüne geçmek için tamamı geri dönüşüm malzemelerden olan barınaklar yaptık. İçlerini mama doldurarak sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara yerleştirdik. Hayvan dostlarımız kış aylarında sıcak bir yuva sahibi olsunlar istedik. Vatandaşlarımızdan ricamız şudur. Kış ayındayız, sokak hayvanları da bizimle bu yaşamı paylaşan canlılar, onları koruyup, sahip çıkalım" dedi.

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