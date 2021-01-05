YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Eğil Belediyesine 109 adet çöp konteyneri hibe edildi

Eğil Belediyesine 109 adet çöp konteyneri hibe edildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.01.2021 10:47 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesine 109 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’da yaptığı istişare toplantısında birtakım taleplerde bulunan Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan’ın talepleri yerine getiriliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediyesine 109 adet yeni çöp konteyneri hibe edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’da yaptığı istişare toplantısında birtakım taleplerde bulunan Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan’ın talepleri yerine getiriliyor. Bu kapsamda Eğil Belediyesine hibe edilen 109 adet çöp konteyneri ilçeye teslim edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve emeği geçenlere teşekkür eden Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, "Belediyemize hibe edilen 109 adet çöp konteynerleri tarafımızca teslim alındı. İhtiyaç duyulan bölgelere ve çeşitli nedenlerle yıpranmış olan çöp konteynerlerinin yerine yenilerini yerleştireceğiz. Ayrıca bu konteynerler sayesinde kırsal mahallelerde de çöp toplama hizmeti vermeye başlayacağız. Daha temiz, daha sağlıklı bir ortam için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:01
Sabah
07:28
Öğle
12:29
İkindi
14:59
Akşam
17:21
Yatsı
18:42
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.