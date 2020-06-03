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Eğil’de Gençlik Merkezi yapılacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 03.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bin 500 metrekare alan üzerinde Gençlik Merkezi yapılacağı kaydedildi.Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan’ın önem verdiği ve öncelikli projeleri arasında yer alan Gençlik Merkezi Projesi için harekete geçildi.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bin 500 metrekare alan üzerinde Gençlik Merkezi yapılacağı kaydedildi.
Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan’ın önem verdiği ve öncelikli projeleri arasında yer alan Gençlik Merkezi Projesi için harekete geçildi. Eğil’de yapılması planlanan Gençlik Merkezi, atıl durumda bulunan eski spor salonu binasının bulunduğu yaklaşık bin 500 metrekarelik araziye inşa edilecek.
Proje alanında incelemelerde bulunan Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, "Kısa zaman içinde projelendirme aşamasını tamamlayıp, vatandaşlarımızdan da onay aldıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle bu güzel projeyi Eğil’imize kazandıracağız" dedi.

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