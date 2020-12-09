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Eğil’deki baraj kıyısı yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.12.2020 15:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı kıyısı, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor.Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin kabirlerini barındıran Eğil’de bulunan Dicle Barajının kıyısında düzenleme çalışmaları yapıldı.

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı kıyısı, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor.
Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin kabirlerini barındıran Eğil’de bulunan Dicle Barajının kıyısında düzenleme çalışmaları yapıldı. Eğil Belediyesi, ilçenin önemli turizm cazibe mekanlarından biri olan Dicle Barajı kıyısını modern ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı projeyle bambaşka bir görünüme kavuşturdu. Değişim, dönüşümün hissedildiği Eğil’de, baraj kıyısında yapılan dekoratif desenli ve galaksiyi andıran yol, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, "Eğil Diyarbakır’ın en önemli turizm mekanlarından bir tanesi. Valimiz Münir Karaloğlu ve bizler, Eğil’in güzelleştirilmesine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda öncelikle Dicle Baraj kıyısını bakımsızlıktan kurtarmamız ve modern bir yapıya kavuşturmamız gerekiyordu. Eskiyen yolu kaldırıp, zemini küp taşlarla güzel bir şekilde düzenledik. Ağaçlarla süsleyerek, burayı modern ve yaşanabilir bir görünüme kavuşturduk. Dicle Baraj kıyısını yenilenen yüzüyle halkın hizmetine açmış bulunmaktayız. Eğillilere hayırlı olsun" dedi.

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