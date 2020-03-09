Eğilspor, sezona galibiyetle başladı

2. Amatör Futbol Ligi takımlarından Eğilspor, sezona 4-2’lik Ziraatspor galibiyetiyle başladı.

Aralarında daha önce Diyarbakırspor’da TFF 1. Lig’de şampiyonluk yaşamış olan Zeynel Yüce ve Salih Akçadağ ile hem Beşiktaş hem de Futbol Federasyonu’nda görev yapmış olan Murat Aksu gibi kamuoyunda bilinen sporsever iş adamlarını yönetime alarak sezona başlayan Eğilspor, lige de iyi başladı. Kulüp Başkanı Zeynel Yüce, amaçlarının inanç turizminde önemli bir yere sahip olan Eğil’i sporda da üst seviyelere çıkararak ilçenin ve Diyarbakır’ın tanıtımına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Yüce, “Yönetimimizde Diyarbakır’ın değeri olan ve üst düzey spor yöneticiliği yapmış olan Salih Akçadağ, Murat Aksu, Aziz Yıldırım’ın yeğeni Selçuk Yıldırım, Zafer Gördük, Engin Demirel ve Sait Temeş gibi isimler var. Elimizden gelen tüm maddi ve manevi desteği sağlayarak Diyarbakır’ı inanç turizminin kalesi olan Eğil ilçemizi sporda hak ettiği yere ulaştıracağız. Lige iyi başladık, bunun devamını getireceğiz. Bu işi gönüllü olarak ve tamamen doğduğumuz topraklara karşı vefa borcu olarak yerine getiriyoruz” dedi.

