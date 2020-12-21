Eğirdir Gölü’nde 730 adet kerevit pinterine el konuldu

Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde kaçak avlandığı tespit edilen 730 kerevit pinteri göle geri bırakıldı.

Türkiye’de kerevit üretiminde ilk sırada yer alan Eğirdir Gölü’nde üreme döneminde olan kerevitin kaçak avlanmasına karşı Eğirdir İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekibinin mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından 20-21 Aralık tarihlerinde Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde Gelendost ilçesi Balıkçı Evleri açıkları ile Eğirdir ilçesi Mahmatlar açıklarında tespit edilen sahipsiz 730 adet kerevit pinterine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği el konuldu. Pinterlerden çıkan yaklaşık 750 kilogram canlı kerevit göle geri bırakıldı.

