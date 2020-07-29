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Eğirdir Gölü’nde ağlar bu defa gölü kirleten çöpler için atıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 29.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 20 balıkçı, bugün Eğirdir Limanı içerisinde temizlik yaptı.Balıkçı tekneleriyle liman içerisinde ığrıp çekerek temizlik yapan balıkçılar tonlarca göl otu ve katı atıkları kıyıya çıkarırken, balıkçılarla birlikte çalışan Eğirdir Belediyesi ekipleri de atıkları kamyonlarla gölden uzaklaştırdı.

Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi üyesi 20 balıkçı, bugün Eğirdir Limanı içerisinde temizlik yaptı.
Balıkçı tekneleriyle liman içerisinde ığrıp çekerek temizlik yapan balıkçılar tonlarca göl otu ve katı atıkları kıyıya çıkarırken, balıkçılarla birlikte çalışan Eğirdir Belediyesi ekipleri de atıkları kamyonlarla gölden uzaklaştırdı. Liman içi temizlik çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran takip ederken, Eğirdir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ayhan Küçükköse de temizlik çalışmalarına bizzat katıldı.

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