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Eğirdir Gölü’nde kaçak avcıların ‘ağ kozası’ oyunu

ISPARTA HABERLERİ  | 06.12.2020 14:03 | Son Güncelleme

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu hafta sonunda Eğirdir Gölü’nde yaptıkları denetimlerde 960 kerevit sepetine el koyarken, bunların içerisinden çıkan 500 kilogram canlı kereviti göle bıraktı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu hafta sonunda Eğirdir Gölü’nde yaptıkları denetimlerde 960 kerevit sepetine el koyarken, bunların içerisinden çıkan 500 kilogram canlı kereviti göle bıraktı. Denetimlerde kaçak avcıların yakalanmaması için malzemelerini küçük ağ kozalarına bağladıkları tespit edildi.
Isparta’da Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması olduğu hafta sonunda da Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılara göz açtırmadı. Ekipler Barla-Boyalı açıklarında tespit ettikleri sahipsiz 960 adet kerevit sepetine el koydu. Bu sepetlerin içerisinden çıkan yaklaşık 500 kilogram canlı kerevit de göle bırakıldı.
O anları cep telefonu ile kaydeden bir su ürünleri yetkilisi, “Şu an Barla-Boyalı ada önündeyiz. Su ürünleri kontrolü yaparken bir koza tespit ettik. Gözükmesin diye özellikle küçük ağ kozalarına bağlanmış kaçak malzemeler tespit ediyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi yine sahipsiz kerevit sepetleri var. Halen kaçak avcılık devam ediyor. Birinci posta sepeti çektikten sonra şamandırasız atılmış kanca taraması ile başka bir sahipsiz sepet tespit ettik. Kanca ile sürütme yöntemiyle alan taramasına devam ediyoruz. Çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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