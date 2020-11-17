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Eğirdir Gölü’nde kaçak kerevit avına geçit verilmiyor

ISPARTA HABERLERİ  | 17.11.2020 20:56 | Son Güncelleme

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nde Karabağlar, Karaburun ve Bağören açıklarında tespit edilen toplam 920 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.Tüm iç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağı başlaması sebebiyle Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından 17 Kasım günü Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde, Karabağlar, Karaburun ve Bağören açıklarında tespit edilen toplam 920 adet sahipsiz kerevit pinterine el konulduğu, içerisinden çıkan kerevitlerin de canlı olarak göle bırakıldığı bildirildi.Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kerevit popülasyonlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü olarak kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Eğirdir Gölü’nde kaçak kerevit avına geçit verilmiyor

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü’nde Karabağlar, Karaburun ve Bağören açıklarında tespit edilen toplam 920 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.

Tüm iç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağı başlaması sebebiyle Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından 17 Kasım günü Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde, Karabağlar, Karaburun ve Bağören açıklarında tespit edilen toplam 920 adet sahipsiz kerevit pinterine el konulduğu, içerisinden çıkan kerevitlerin de canlı olarak göle bırakıldığı bildirildi.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kerevit popülasyonlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü olarak kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

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