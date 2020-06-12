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Eğirdir Gölü’nde korona virüs sonrası ilk antrenman

ISPARTA HABERLERİ  | 12.06.2020 17:40 | Son Güncelleme

Eğirdir Belediyespor Yelken Takımı sporcuları, korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından ilk antrenmanlarını bugün gerçekleştirdiler.Normalleşme süreci kararları doğrultusunda her türlü önlemin alındığı bir çalışma gerçekleştirilirken, velileri tarafından antrenmana getirilen 18 yaş altı yelkenciler, teker teker ateşleri ölçülerek, maskeleri takılmış bir şekilde sosyal mesafenin korunduğu güvenli ve sağlıklı bir ortamda teknelerini donatıp göle açıldılar.

Eğirdir Gölü’nde korona virüs sonrası ilk antrenman

Eğirdir Belediyespor Yelken Takımı sporcuları, korona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından ilk antrenmanlarını bugün gerçekleştirdiler.
Normalleşme süreci kararları doğrultusunda her türlü önlemin alındığı bir çalışma gerçekleştirilirken, velileri tarafından antrenmana getirilen 18 yaş altı yelkenciler, teker teker ateşleri ölçülerek, maskeleri takılmış bir şekilde sosyal mesafenin korunduğu güvenli ve sağlıklı bir ortamda teknelerini donatıp göle açıldılar. Bütün kuralları yerine getiren yelken antrenörü de tek başına botla yelkencileri takip etti.
Isparta Yelken İl Temsilcisi ve Yelken Antrenörü Şeref Ağartan Cumhurbaşkanlığı tarafından 28 Mayıs 2020 tarihinde açıklanan “Normalleşme Süreci Kararları” çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonlara yönelik talimatı ile 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle belirtilen sporlar ile ilgili sınırlamaların kaldırıldığını hatırlatarak bu kapsamda Eğirdir Belediyespor Yelken Takımının da faaliyetlerinin başladığını bildirdi.
Çalışmalarını, “TYF Covid -19 Salgını Sırasında Yelkencilik Programlarına İlişkin Rehber” dahilinde sürdürdüklerini belirten Ağartan, bugünkü çalışma ile ilgili olarak "Her sporcu kendi teknesini donatımı, çalışma sonrası da her yelkenci kendi teknesini karaya çıkarmış ve yerlerine koymuşlardır. Daha sonra veliler gelerek sporcuları götürmüşlerdir. Karada ve suda kurallara uyarak ilk çalışmalarını tamamlayan sporcularımız mutlu bir şekilde evlerine dönmüşlerdir" diye konuştu.

Eğirdir Gölü’nde korona virüs sonrası ilk antrenman

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Merkez
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