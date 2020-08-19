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Eğirdir Kaymakamı Çelik: “Durum ciddi”

ISPARTA HABERLERİ  | 19.08.2020 15:53 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik, ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kaymakam Adem Çelik, ilçe genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı. Esnaf ve vatandaşlara uyarıda bulunan Çelik, "Durum ciddi, vakalarda son günlerde artış var, maskelerimizi burnumuzu kapatacak şekilde takalım, mesafemizi koruyalım" dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlattığı, "Korona virüs Denetimleri" genelgesi kapsamında Eğirdir genelinde pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, lokantalarda, kafeteryalarda, iş yeri ve yaşam alanlarında denetimler devam ediyor. Eğirdir’de bugün sabah saatlerinde başlayan denetimlere Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Vekili Müslahattin Yaman, Eğirdir Emniyet Müdürü Ayhan Zarif ve kolluk kuvvetleri katıldı.
Denetimlerde şehir içi minibüs işletmecileri, taksiciler ve esnaflar ile bir araya gelen Kaymakam Çelik, “Durum ciddi, vakalarda son günlerde artış var, maskelerimizi burnumuzu kapatacak şekilde takalım, mesafemizi koruyalım, dezenfektan bulunduralım, hepiniz ve hepimizin sağlığı için kurallara uymak çok önemli, hep birlikte bu zor günleri atlatacağız" dedi.
Maske kuralına uyulduğu görülen Eğirdir’de, ekiplerin denetimleri gün boyunca devam edecek. Maske kuralına uymayan ve polisin ikazını dikkate almayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacak.

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