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Eğirdir Kaymakamı Çelik’ten, kılıçlı iş yeri açılışı

ISPARTA HABERLERİ  | 21.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, katana isimli bir kılıç ile yapılan iş yeri açılışına katıldı.Eğirdir’de 15 yaşından beri sıcak demircilik ve keskin aletler işiyle uğraşan bıçak bileme ustası Ahmet Gülcan,Cami Mahallesi Odun Pazarında kendi iş yerini açtı.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, katana isimli bir kılıç ile yapılan iş yeri açılışına katıldı.
Eğirdir’de 15 yaşından beri sıcak demircilik ve keskin aletler işiyle uğraşan bıçak bileme ustası Ahmet Gülcan,Cami Mahallesi Odun Pazarında kendi iş yerini açtı. Açılışa, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Esnaf Odası Başkanı Murat Yalkın, Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Öngün, Eğirdir Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Takır yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Yapılan duanın ardından Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Gök, ‘Gülcan Bıçakçılık’ isimli iş yerinin açılış kurdelesini ‘Katana’ isimli kılıç ile yaptı.
İş yerinde bulunan bıçak ve diğer kesici aletleri tek tek inceleyen Kaymakam Çelik, özellikle Katana, Zülfikar ve Osmanlı Kılıçlarına hayran kaldığını belirtti.
İş yerinde her marka bıçak satışı ve bileme işi yanı sıra kıyma makinesi bıçakları, budama makinesi, makas, bıçkı, nacak, balta, orak gibi kesici aletlerinin de ağız açma, bileme hizmeti verilecek.

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