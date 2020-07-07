YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Eğirdir MAREM’de Entegre Mücadele tekniklerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar başladı

Eğirdir MAREM’de Entegre Mücadele tekniklerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalar başladı

ISPARTA HABERLERİ  | 07.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ve Eğirdir’in en önemli Araştırma Enstitülerinden biri olan Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) önemli projelere imza atmaya tüm hızıyla devam ediyor.Tam ve yarı bodur bahçecilik sistemlerinin kültürlerinin çiftçilere benimsetilmesinde, budama, gübreleme, sulama tekniklerinin yerleştirilmesinde, fidancılıkta kış aşılamaları ve depoculuğun kullanılmasında ve pek çok tekniğin kullanımı ve yaygınlaştırılmasında öncü rol oynayan MAREM, bu sefer elma üretiminde Entegre Mücadele tekniklerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalara başladı.Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr.

Türkiye’nin ve Eğirdir’in en önemli Araştırma Enstitülerinden biri olan Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) önemli projelere imza atmaya tüm hızıyla devam ediyor.
Tam ve yarı bodur bahçecilik sistemlerinin kültürlerinin çiftçilere benimsetilmesinde, budama, gübreleme, sulama tekniklerinin yerleştirilmesinde, fidancılıkta kış aşılamaları ve depoculuğun kullanılmasında ve pek çok tekniğin kullanımı ve yaygınlaştırılmasında öncü rol oynayan MAREM, bu sefer elma üretiminde Entegre Mücadele tekniklerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalara başladı.
Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun; “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ortak yürütülen "Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye’de Pestisitlerin Yaşam Döngüsü Yönetimi ve KOK (Kalıcı Organik Kirleticiler) Sınıfında Yer Alan Pestisitlerin İmhası" isimli Küresel Çevre Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde elma üretiminde Entegre Mücadele tekniklerinin teşvik edilmesine yönelik çalışmalara başladı” dedi.
Dr. Özongun; “Projede elma iç kurduna yönelik entegre mücadele kapsamında kimyasal kullanımının azaltılmasına yönelik biyoteknik bir mücadele uygulaması olan çiftleşmeyi engelleyici feromon yayıcılar kullanılıyor. Entegre mücadele ile daha az kimyasal kullanılarak insan sağlığına ve çevreye saygılı üretim yapmak mümkündür” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Vaka sayıları artıyor! Bakan Koca o 7 şehre dikkat çekti Vaka sayıları artıyor! Bakan Koca o 7 şehre dikkat çekti
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Eski cezaevi yerine anıt park yapılacak

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Iğdır’da bal küpü hasadı başladı

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da aşılama çalışmaları devam ediyor

Beşinci kez başkan seçildi

Beşinci kez başkan seçildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Merkezefendi Belediyesi 2019 yılı bütçe kesin hesabı oy birliğiyle kabul edildi

Isparta Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:36
Öğle
13:08
İkindi
17:00
Akşam
20:30
Yatsı
22:08

Isparta Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
Doğan Eczanesi
Gelendost
Heybelioğlu Eczanesi
Senirkent
Levent Eczanesi
Sarkikaraagac
Şenol Eczanesi
Yalvac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Isparta’da tavuk ve civcivi telef eden yılan operasyonla yakalandı

Isparta’da tavuk ve civcivi telef eden yılan operasyonla yakalandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

SDÜ, vizyon stratejilerinde öğrencilerle ortak akıl işletecek

SDÜ, vizyon stratejilerinde öğrencilerle ortak akıl işletecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.