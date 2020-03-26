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Eğirdir pazarında Korona virüs tedbiri

ISPARTA HABERLERİ  | 26.03.2020 18:00 | Son Güncelleme

Çin’de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ’Pandemi’ olarak nitelendirilen Korona virüs için Eğirdir ilçesi semt pazarında denetim yapıldı.Eğirdir’de kurulan pazarda önceki haftalardaki kadar yoğunluk yaşanmadığı gözlenirken, bazı ürünlerin önlem için poşetler içinde satıldığı bazılarında ise Korona virüsüne karşı pek bir önlem alınmadığı görüldü.Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri ve Eğirdir Zabıtası ile birlikte semt pazarında yapılan denetimde kontrol görevlileri müşterilerin kesinlikle ürünlere dokunmaması ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde alışveriş yapılması konusunda uyarılarda bulundu.

Çin’de başlayarak tüm dünyayı tehdit eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ’Pandemi’ olarak nitelendirilen Korona virüs için Eğirdir ilçesi semt pazarında denetim yapıldı.
Eğirdir’de kurulan pazarda önceki haftalardaki kadar yoğunluk yaşanmadığı gözlenirken, bazı ürünlerin önlem için poşetler içinde satıldığı bazılarında ise Korona virüsüne karşı pek bir önlem alınmadığı görüldü.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri ve Eğirdir Zabıtası ile birlikte semt pazarında yapılan denetimde kontrol görevlileri müşterilerin kesinlikle ürünlere dokunmaması ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde alışveriş yapılması konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer Korona virüs (Colvid-19) tedbirleri kapsamında, pazarcılara ve pazara gelen vatandaşlara koruyucu maske ve eldiven takmaları konusunda bilgilendirme yaptılar.

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