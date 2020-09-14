YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Eğirdir Seramik Sanat Evi açıldı

Eğirdir Seramik Sanat Evi açıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 14.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Avanos’un çömlekçilik geleneğinden etkilenerek ata mesleğimi öğrenen Aydın Robert Kasap, sanatını bundan böyle Eğirdir’de açtığı sanat evinde icra edecek.Sanat Evi açılışına katılan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik Sanatçı Aydın Robert Kasap’a Eğirdir Elması başta olmak üzere Eğirdir hatırası olabilecek eserler (Balıkçı Kayığı, Magnet) yapmasını istedi.

Avanos’un çömlekçilik geleneğinden etkilenerek ata mesleğimi öğrenen Aydın Robert Kasap, sanatını bundan böyle Eğirdir’de açtığı sanat evinde icra edecek.
Sanat Evi açılışına katılan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik Sanatçı Aydın Robert Kasap’a Eğirdir Elması başta olmak üzere Eğirdir hatırası olabilecek eserler (Balıkçı Kayığı, Magnet) yapmasını istedi. Açılış sonrası Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Gök, birbirinden güzel sanat eserlerini inceledi. Eğirdir Seramik Sanat Evinde seramik ürünler ve toprak ürünlerin (Tava, güveç, testi, yoğurtluk ve süs eşyaları vs) satışının yapılacağını belirten Kasap, aynı zamanda atölyesinde pandemi kuralları çerçevesinde bu sanatı öğrenmek isteyenlere kurs imkanı sağlayabileceklerini de bildirdi.
Aydın Robert Kasap, Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekilere uygulamalı olarak vazo yaptı. Daha sonra Kaymakam Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök’e seramik biblo hediye etti.
Eğirdir Seramik Sanat Evi’nin açılış programına Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Müftüsü Mustafa Türköz, Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Yalkın, Eğirdir S.S. Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Öngün, Eğirdir Şoförler Odası Başkanı Ahmet Hamdi Takır ve davetliler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyorGöl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor galibiyetle başladı
Kayserispor galibiyetle başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
Yeni Malatyaspor kötü bitirdi, kötü başladı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
KOP barajlarında su tutma heyecanı
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Kayserispor’un ilk golü Zoran’dan
Kars’ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor
Kars’ta dere ıslah çalışmaları devam ediyor

Isparta Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:32
Öğle
12:58
İkindi
16:30
Akşam
19:15
Yatsı
20:32

Isparta Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Ezgi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Çankaya Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczaneeczanesi
Gelendost
Keçiborlu Eczanesi
Keciborlu
Tola Eczanesi
Senirkent
Şifa Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Okul korkusuyla ortaya çıkıyor: “Karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma”
Okul korkusuyla ortaya çıkıyor: “Karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma”
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Köy meydanında kafa kesme vahşeti!
Köy meydanında kafa kesme vahşeti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.