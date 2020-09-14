Eğirdir Seramik Sanat Evi açıldı

Avanos’un çömlekçilik geleneğinden etkilenerek ata mesleğimi öğrenen Aydın Robert Kasap, sanatını bundan böyle Eğirdir’de açtığı sanat evinde icra edecek.

Sanat Evi açılışına katılan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik Sanatçı Aydın Robert Kasap’a Eğirdir Elması başta olmak üzere Eğirdir hatırası olabilecek eserler (Balıkçı Kayığı, Magnet) yapmasını istedi. Açılış sonrası Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Gök, birbirinden güzel sanat eserlerini inceledi. Eğirdir Seramik Sanat Evinde seramik ürünler ve toprak ürünlerin (Tava, güveç, testi, yoğurtluk ve süs eşyaları vs) satışının yapılacağını belirten Kasap, aynı zamanda atölyesinde pandemi kuralları çerçevesinde bu sanatı öğrenmek isteyenlere kurs imkanı sağlayabileceklerini de bildirdi.

Aydın Robert Kasap, Kaymakam Adem Çelik ve beraberindekilere uygulamalı olarak vazo yaptı. Daha sonra Kaymakam Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök’e seramik biblo hediye etti.

Eğirdir Seramik Sanat Evi’nin açılış programına Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Müftüsü Mustafa Türköz, Eğirdir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Yalkın, Eğirdir S.S. Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Öngün, Eğirdir Şoförler Odası Başkanı Ahmet Hamdi Takır ve davetliler katıldı.

