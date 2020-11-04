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Eğirdir’de 640 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu

ISPARTA HABERLERİ  | 04.11.2020 11:51 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yasak avlanan 640 adet kerevit pinterine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri iç sularda 1 Kasım itibariyle başlayan kerevit av yasağı nedeniyle denetimler gerçekleştiriyor.

Eğirdir’de 640 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yasak avlanan 640 adet kerevit pinterine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri iç sularda 1 Kasım itibariyle başlayan kerevit av yasağı nedeniyle denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda 3 Kasım Salı günü Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimde, Eğirdir İlçesi Mahmatlar Köyü açıklarında 192 adet ve Gelendost ilçesi balıkçı barınakları ile Hacılar köyü açıklarında 448 adet olmak üzere toplamda 640 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu. Pinterler içerisinden çıkan kerevitler ise canlı olarak tekrar göle bırakıldı.
Sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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