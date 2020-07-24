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Eğirdir’de böğürtlen demonstrasyonu

ISPARTA HABERLERİ  | 24.07.2020 18:27 | Son Güncelleme

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde ’metod demonstrasyonu’ başlığı altında değerlendirilen böğürtlen yetiştiriciliğiyle ilgili yapılan çalışma başarıyla sona erdi.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde ’metod demonstrasyonu’ başlığı altında değerlendirilen böğürtlen yetiştiriciliğiyle ilgili yapılan çalışma başarıyla sona erdi. Bu kapsamda, Mahmatlar Köyünde alternatif tarım ürünü olan böğürtlen bahçe tesisi metod demonstrasyonu, üretici Hakkı Aydın’ın bahçesinde gerçekleştirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Eğirdir Mahmatlar Köyünün üretici pazarına sahip olduğunu vurguladı. Bu pazarda satışa sunulacak ürünlerin çeşitlendirilmesinin yöre halkı tarafından talep edildiğini ifade eden Akçimen, "Söz konusu çalışma uygun üretici tespiti, bahçe tesis edilecek parselin iklim koşulları, ekonomik yapısı ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapıldı. Böğürtlen iklim faktörleri bakımından ahududu kadar seçici olmadığından, değişik iklim şartlarına daha kolay adapte olmaktadır. Sıcaklık ve kuraklığa ahudududan daha fazla dayanıklıdırlar. Genelde sıcak mutedil iklim bölgelerinde daha iyi sonuç vermektedir. Şeftali yetiştirilen bölgelerde böğürtlen yetiştiriciliği rahatlıkla yapılmaktadır. Tüm bu özellikler nedeniyle ürün seçiminde böğürtlen tercih edildi" dedi.

"Hazırlık bir önceki yazdan başlandı"
Metod demonstrasyonunun, üretici Hakkı Aydın’ın böğürtlen bahçesinde gerçekleştirildiğine değinen Akçimen, "Bahçede daha önceden herhangi bir kültür yapılmadığından bahçe hazırlığına bir önceki yazdan başlanmıştır. Toprak dikimden bir ay önce derin bir şekilde sürülerek organik gübre uygulanmış, gübrelemeden sonra da işlenerek gübrenin toprağa karışması sağlanmıştır. Kurulan bu bahçede yuvarlağımsı, orta büyüklükte, siyah ve parlak meyvelere sahip, çok sayıda çiçek ve meyve oluşturan ve meyveleri tatlı olan, dona dayanıklı, nemli bölgelerde iyi sonuç veren Wilson Frühe çeşidi kullanılmıştır. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından 15 günde bir bitki sağlığı ve gelişimi takip edilerek ilk hasadı 10 Temmuz tarihinde yapılmıştır. Kademeli olarak devam etmekte olan hasadın üçüncüsü teknik ekiplerin katılımıyla 20 Temmuz 2020 tarihinde yapılmıştır. Bir sonraki yılın ürün hazırlığı olarak bu yılın ürün veren dalları budanacak yerine yeni sürgünler tele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

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