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Eğirdir’de KADES tanıtıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 25.11.2020 16:18 | Son Güncelleme

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, otobüs durakları önünde Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı gerçekleştirildi.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda saat 10.00’da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılması planlanan toplantı, Eğirdir’de de Kaymakam Adem Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kadir Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen ve ilgili daire müdürleri ile personelleri katıldı.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, otobüs durakları önünde Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı gerçekleştirildi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda saat 10.00’da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılması planlanan toplantı, Eğirdir’de de Kaymakam Adem Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kadir Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen ve ilgili daire müdürleri ile personelleri katıldı. Toplantı sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirlikleri ziyaret edildi. Ziyaretler esnasında Kaymakam Çelik, kurumların sorumlulukları hakkında bilgilendirme yaptı.
Daha sonra toplantı heyeti, belediye otobüs duraklarında Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri ve Eğirdir İlçe Emniyet personelleri tarafından KADES uygulamasının tanıtımı amaçlı oluşturulan standı ziyaret etti. Stant da gün boyu vatandaşlara bilgilendirme yapılacak.

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