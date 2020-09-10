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Eğirdir’de Korona virüs denetimleri

ISPARTA HABERLERİ  | 10.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen Koronavirüs denetimleri Kaymakam Adem Çelik koordinasyonunda, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif ve kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla Eğirdir’de devam ediyor.Denetimler esnasında vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Kaymakam Çelik, “Bu işin şakası yok, durum ciddi, hepimizin sağlığı için daha çok dikkatli olun, maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat edin.

“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak geniş kapsamlı düzenlenen Koronavirüs denetimleri Kaymakam Adem Çelik koordinasyonunda, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif ve kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla Eğirdir’de devam ediyor.
Denetimler esnasında vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatan Kaymakam Çelik, “Bu işin şakası yok, durum ciddi, hepimizin sağlığı için daha çok dikkatli olun, maskenizi takın, sosyal mesafeye dikkat edin. Bilim kurulunun aldığı tedbir kararlarını takip edin, kurallara uyun, büyük resmi göremiyoruz" diyerek esnaf ve vatandaşları uyardı. Ayrıca işyerlerinde ikramlarında yasak olduğunu hatırlatan Kaymakam Çelik, "El birliği ile bu süreci atlatacağız, dedi. Genelde vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Birkaç kişi maskeyi yanlış takmıştı onları da uyardık. Ben vatandaşıma teşekkür ediyorum. Tabi ki onların sağlığı için uğraşıyoruz. Bu salgına bir çözüm bulunana kadar denetimlerimiz hiç bitmeyecek.” dedi.

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