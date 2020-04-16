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  4. Eğirdir’de yasaklara uymayan 79 kişiye idari işlem yapıldı

Eğirdir’de yasaklara uymayan 79 kişiye idari işlem yapıldı

ISPARTA HABERLERİ  | 16.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Eğirdir Kaymakamlığı Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında bir dizi önlem alıyor.

Eğirdir’de yasaklara uymayan 79 kişiye idari işlem yapıldı

Eğirdir Kaymakamlığı Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında bir dizi önlem alıyor. Alınan tedbir kararları kapsamında gerekli denetimler yapılırken, uygulamayan kişiler hakkında idari işlem gerçekleştirildi.
Eğirdir Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Korona virüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında Eğirdir’de yapılan denetimlerde kurallara uymayan 79 kişiye idari para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlar bilgilendirilirken, geçici olarak faaliyetleri durdurulan işletmelerin kontrolleri yapılıyor. Risk grubu yüksek olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar ekip araçlarıyla sesli olarak uyarılıyor. Yine maske takılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, toplu taşıma araçlarında kurallara uyulması gibi salgının yayılmasını engellemek adına önlemler alınıyor.

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