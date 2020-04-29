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Eğirdir’in armut çeşitleri, ücretim ve ticarete ivme sağlayacak

ISPARTA HABERLERİ  | 29.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce (MAREM) yürütülen, “Ateş Yanıklığı Hastalığı’na Toleranslı Armut Çeşit Islahı” projesinde sona gelindi.

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce (MAREM) yürütülen, “Ateş Yanıklığı Hastalığı’na Toleranslı Armut Çeşit Islahı” projesinde sona gelindi. Elde edilecek ateş yanıklığına toleranslı yerli ve milli armut çeşitlerinin, Türkiye armut üretimi ve ticaretinde ivme kazanması bekleniyor.
Eğirdir MAREM’de 2006 yılından bu yana yürütülen, “Ateş Yanıklığı Hastalığı’na Toleranslı Armut Çeşit Islahı” projesinde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında 2018 yılında 7 adet armut çeşit adayı tescile sunuldu. Projeden elde edilecek ateş yanıklığına toleranslı yerli ve milli armut çeşitleriyle, hem geleneksel hem de organik armut bahçeleri kurularak, Türkiye armut üretimi ve ticaretinin ivme kazanması sağlanacak.
Bu çeşitlerle kurulan bahçelerde kullanılan kimyasalların miktarı azalacak, pahalı olan kimyasal mücadele yöntemlerinde kullanılan girdilerdeki azalma, yüksek oranda kaynak tasarrufu sağlayacak. Ayrıca, ilaç kullanımından kaynaklanan, insan ve çevre sağlığı üzerindeki riskler, en aza indirilmiş olacak.

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