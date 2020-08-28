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Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ‘Kitap derhal toplatılmalı’

ANTALYA HABERLERİ  | 28.08.2020 13:23 | Son Güncelleme

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yüz kızartıcı ifadeler içeren ‘Gül ve Düşün’ isimli kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ‘Kitap derhal toplatılmalı’

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, yüz kızartıcı ifadeler içeren ‘Gül ve Düşün’ isimli kitabın toplatılması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Miran, "Kitap derhal toplatılmalı" dedi.
Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen, müstehcenlik içeren sözde çocuk kitabı yazarı ve yayınevi ile ilgili suç duyurusunda bulunarak, kitabın derhal toplatılmasını istedi. Çocuk kitabı yazmanın pedagojik bazı temel ilkeler istediğine vurgu yapan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Musa Dinç isimli sözde yazarın çocuklar için kaleme aldığı, yüz kızartıcı ifadeler içeren ‘Gül ve Düşün’ isimli kitabının toplatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurduklarını ayrıca yazar ve yayınevi hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

‘Okullara ve fuarlara sokulmamalı’
Çocuk kitabı yazmanın pedagojik bazı temel ilkeler istediğini söyleyen Miran, “Bir tilki ve ayı üzerinden tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin yer aldığı, eğitimle, pedagojiyle zerre kadar bağdaşmayan kitabın toplatılması gerekir. Böylesi ahlaksızlar, okullara ve kitap fuarlarına sokulmamalı, bu kişi eğitimci-yazar unvanını asla kullanmamalı, çocuklarımızdan uzak tutulmalıdır. Yayınevleri bu tür ahlaksızlıklara prim ve geçit vermemeli. Geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, onları korumak başta yetkililer olmak üzere hepimizin en büyük sorumluluklarından biridir. İnsanlar kendi uydurdukları ahlaksız hikâyeleri, adının başına canının istediği unvanı ekleyerek topluma yutturmamalı, yayınevleri bu tür ahlaksızlıklara prim ve geçit vermemeli, ilgili kişi ve kurumular ise gereğini yapmalıdır. Bu kitabın Okul kütüphanelerinde bulunması hâlinde kütüphanelerden çıkarılması noktasında bakanlık taşra teşkilatının uyarılması; yazarın kaleme aldığı diğer kitapları hakkında da inceleme yapılması ve yazarın bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarının öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerine katılımına izin verilmemesi için gereken yapılmalıdır” dedi.

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